小王3度攜妻摩鐵激戰 綠帽夫驚見「街頭摸鳥」怒告求償90萬

法官另指出，雖人夫聲請90萬元，但本案屬「未逾50萬元」損害賠償訴訟，已符民事訴訟法假執行規定，判決結果得聲請假執行。（資料照）

2025/07/04 19:48

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名人夫控訴兒子學校的家長會長徐姓男子，介入他與妻子的婚姻，不僅在外與愛妻娜娜（化名）牽手、親吻，還三度同車進出汽車旅館並發生性關係，憤而提告求償90萬元。法院審理，認定兩人關係超越一般朋友，且徐男明知對方有婚姻仍與其親密往來，侵害配偶身分法益，判徐男應賠償人夫40萬元。

人夫主張，妻子擔任就讀國小兒子學校的志工，與擔任家長會長的徐男熟識後互生情愫，兩人不僅公開牽手、親吻，去年6月間還三度同車進出汽車旅館，並發生性關係。

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徐男辯稱，當時不知娜娜已經結婚，兩人進入汽車旅館是為了打掃清潔，並未發生性行為。

台北地院審理，勘驗三方證述及相關證據，發現徐男及娜娜在旅館外有公開親密舉止，並有影片顯示娜娜當街觸碰徐男下體，且徐男與娜娜熟識、曾與其子共同出遊，對其婚姻狀況應有所知，徐男稱「誤認單親」的說法難以採信。

法官認，徐男與娜娜的互動行為已逾越一般朋友界線，且於婚姻存續期間介入，侵害配偶身分法益，情節重大，足以使男方精神受創，應負損害賠償責任，並衡酌雙方經濟條件與生活狀況，酌減賠償金額為40萬元。

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