黃金詐騙+1！台中婦抵押4房產負債1600萬 月息繳30萬快崩潰

黃金示意圖。（彭博檔案照）

2025/07/04 18:16

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市有1名林姓婦人2年內投入千萬元、貸款4間房產砸入「黃金投資」，出金時對方卻人間蒸發，害林女與父親背上逾3千萬元債務，已變賣2處不動產償還，卻仍背負約1600萬元債務，每月被30萬元利息逼到快崩潰，台中警方已成立專案小組追查。

林婦在2023年3月間，加入了Line群組標榜「投資黃金、賺取價差」的理財方案，並與1名自稱來自雲林縣的男子簽署委託代操契約，陸續將鉅額資金匯入指定帳戶，也有以現金方式付款。林婦向另一名金主四度增加貸款，總金額達1200萬元，但實際到手僅500萬元。林婦走投無路，每月為償還利息，又抵押父親名下位於豐原3間房產，並向地下錢莊借貸，多次增貸高達2300萬元。

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林婦投入1216萬元到黃金投資案，當她要求出金取回獲利時，對方以帳戶遭凍結需要再補存數萬元解凍，直到對方人間蒸發，林婦黃金夢碎，才驚覺遭騙。

林家父女平日以經營小吃攤維生，每月收入僅4萬多元，為償還2300萬元債務，已變賣2處不動產，償還1900萬元債務，加上貸款1200萬元金額，仍背負約1600萬元債務，每月光是利息得支付30萬元。

林家父女今年4月初先後向台中市三個分局報案，警方初步調查發現，近期因金價不斷攀升，詐團起先利用「投資黃金」方式吸引被害人加入，等待被害人掉入陷阱後，再以「虛擬幣」作為投資標的，目前正針對詐騙集團展開調查。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

林婦疑陷入黃金投資陷阱，2年內投入千萬資金，還抵押4間房產，驚覺詐騙報案。（民眾提供）

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