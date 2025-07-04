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    「台版地面師」律師蔡鴻燊重判25年 北院：未見悔意還干擾證人

    「台版地面師」偽造遺囑詐騙1.4億，律師蔡鴻燊今被重判25年。（資料照）

    「台版地面師」偽造遺囑詐騙1.4億，律師蔡鴻燊今被重判25年。（資料照）

    2025/07/04 17:46

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理「台版地面師」44人詐騙集團，今審結宣判，44人都判有罪，除了集團首腦蔡尚岳重判14年，被判最重的是律師兼民間公證人蔡鴻燊，被判應執行25年徒刑，他當庭崩潰痛哭，北院合議庭認定，蔡鴻燊浪費司法資源傳喚20多名證人，還擅自發言干擾不利於自己的證人作證，犯後態度不佳，未見悔意，因此重判。

    現仍在押的蔡鴻燊，今被提解到庭聆判，聽到被判25年重刑，當庭哭了起來，從起初的低聲啜泣，後來直接崩潰嚎啕大哭，邊哭邊說「我真的什麼都不知道、為什麼判我這麼重」，最後甚至近乎嘶吼，由於還有多名被告及家屬到庭要聽取判後說明，審判長讓蔡鴻燊先行退庭，由法警先帶回候審室。

    北院認定，蔡鴻燊身為民間公證人，從事認證事務，竟為獲取自身利益，不恪遵法令，收受蔡尚岳等人的賄賂，配合從事違反職務的行為，嚴重影響社會對公務人員的信任程度。

    全案44名被告，其中蔡尚岳等40人俯首自白認罪，僅蔡鴻燊與另3人飾詞否認犯行，合議庭認定蔡犯後態度不佳，毫無悔意，除了耗費司法資源，傳喚多達20多名證人，更在證人的證述對他不利時，擅自出言干擾證人作證。

    合議庭依蔡鴻燊所涉的8件罪行，分依3件違背職務收賄、5件期約賄賂罪，各量處10年至14年徒刑，8罪合併應執行25年刑期，並褫奪公權10年。

    判決指出，集團首腦蔡尚岳，與律師兼民間公證人蔡鴻燊、台北市警員駱勁達、新北市永和區里長許政鎧、鄧長安、土城戶政事務所辦事員葉濬宜、新北地院書記官游立綸等公務員，以偽造已故獨居老人的代筆遺囑的手法，過戶其名下不動產牟利，3年期間詐得11間房、獲取不法利益1.49億餘元，其中已變現者已逾1億元，今天宣判。

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