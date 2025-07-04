設局「仙人跳」搶4萬還勒索15萬 離婚夫妻分判刑8年多

已離婚的宜蘭縣林姓男子與曾姓女子和盧姓友人合謀設局「仙人跳」陷害吳姓男子，搶走4萬元現金等財物，還要強索15萬元遮羞費。桃園地方法院依強盜罪判處林姓男子、曾姓女子有期徒刑8年6月、8年2月。（記者周敏鴻攝）

2025/07/04 17:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕已離婚的宜蘭縣林姓男子與曾姓女子，2022年2月22日與盧姓友人合謀設局「仙人跳」陷害吳姓男子，吳男被騙到桃園市1處汽車旅館，就被林男、盧男分持甩棍打倒在地，搶走4萬元現金等財物，還要強索15萬元遮羞費。林男、曾女被桃園地方法院依強盜罪分別判處有期徒刑8年6月、8年2月，盧則未到庭、拘提中。

桃園地檢署起訴書指出，林男（30歲）、曾女（26歲）與盧男（31歲）合謀，當晚由曾女先到吳男家中閒聊，再提議到桃園市1處汽車旅館，與曾女的親友喝酒唱歌，隔天凌晨零點左右，曾女帶著吳男抵達汽車旅館，吳男進入房間，隨即被林男與盧男分持甩棍打倒，被強搶手機、身分證、信用卡與現金4萬元等。

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吳男被林男嗆：「不知道她（指曾女）是我女朋友嗎？」要求吳男拿出15萬元當遮羞費，吳男被逼得聯絡他母親，還是籌不到錢，林男等人竟要求讓曾女到吳家找錢，曾女翻找後無所獲，卻看到吳家前停了1輛警車，懷疑吳男家人已報警。

曾女返回汽車旅館與林男等人會合後，帶著吳男上車離開，途中盧男先下車，林男與曾女再載著吳男到桃園區1處巷內棄置，路人發現全身是傷的吳男，幫他報警求助。桃院表示，法官認為林男、曾女欠缺尊重他人身體與財產法益觀念，且僅坦承傷害犯行而否認加重強盜、又未賠償吳男的損害，已判處2人有期徒刑8年6月、8年2月。

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