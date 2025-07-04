北海遊客中心求職男倒地昏迷 疑熱衰竭緊急送醫

澎管處北海遊客中心工地，傳出民眾倒地昏迷送醫。（記者劉禹慶攝）

2025/07/04 17:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕刻正興建北海遊客中心工地，今（4）日驚傳民眾在工地昏迷，同時無生命跡象，一度懷疑是工地工人，但澎管處證實為前往找工作的民眾，雖未違反職安規定，但仍將依工地管理不確實，未管制人員進出對廠商開罰，所幸男子經消防救護人員送醫途中不斷搶救，已恢復生命跡象、人也清醒，在鬼門關前搶救回來。

澎湖縣政府消防局表示，今日上午10時許，接獲民眾報案，指稱白沙遊客服務中心旁有一人昏倒，消防局獲報後，立即派遣白沙分隊91救護車，由隊員黃荷砡、余秉育執行緊急救護勤務。救護人員抵達現場後，發現該名患者係一名郭姓民眾（男、64歲），已呈現OHCA（無呼吸心跳）。

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消防人員抵達現場時，工地人員不斷施予CPR，救護人員立即接手，給予CPR及AED電擊3次等急救處置，10時18分送醫，送醫途中患者有ROSC（恢復生命徵象），10時32分送達三總澎湖分院，到院後患者意識昏迷，經送往ICU觀察治療後，已恢復意識。

由於北海遊客中心現正進行改建工程，外界一度以為男子是工地工人，業主澎管處聞訊後立即介入調查，證實郭姓男子是前往找工作，疑似熱衰竭昏迷，一度失去生命跡象，由於非工地工人，因此無職安問題，但對於廠商工地管制不確實，閒雜人等出入工地管制區，澎管處還是會向廠商究責開罰。

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