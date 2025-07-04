國道欠費訊息知不會有繳費連結 高公局示警詐騙手段又翻新

交通部高速公路局說明繳費詐騙手法又更新，指出「國道通行費」欠費訊息通知是善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結！提醒民眾切勿點擊或操作不明網址連結。看簡訊示意圖。（美聯社）

2025/07/04 15:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕詐騙橫行，交通部高速公路局今天（4日）說明繳費詐騙手法又更新，指出「國道通行費」欠費訊息通知是善意提醒繳費，除顯示車號外，不會有繳費連結！提醒民眾切勿點擊或操作不明網址連結。

高速公路局指出，近期不肖人士利用假冒國道通行費、停車費到期繳費通知簡訊或電子郵件，例如gmail信箱進行詐騙，提醒民眾遠通公司寄發的國道通行費或停車費欠費簡訊、電子郵件，除顯示車號外，不會有繳費連結。若有ETC需協助事項，可電洽遠通公司24小時客服專線02-77161998或Line客服（ID:@etag）詢問。

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此外，高公局提醒用路人可以下載遠通電收ETC App並開啟推播功能，接收最即時正確的訊息通知；繳付通行費前，也可利用ETC App查詢欠費後再進行儲值或繳費。

高公局建議用路人以申辦「eTag自動儲值」方式繳交國道通行費，只要eTag帳戶餘額低於120元，將自動從信用卡或活儲帳戶儲值400元至eTag帳戶，免付手續費又享有通行費9折優惠，除可避免漏繳通行費外，更可省去辨識簡訊及電子郵件真偽的麻煩及受騙的風險。目前合作的金融機構包含遠東商銀、台新銀行、玉山銀行、國泰世華銀行，中國信託商業銀行。

高公局表示，用路人行駛國道後未再繳費優惠期或自動繳費期限內繳納通行費者，後續將寄送平信帳單，不僅耗費行政作業成本且不環保。因此，高公局鼓勵民眾透過遠通公司門市、客服中心、網站及ETC App等管道申請以e-mail接收「國道通行費電子帳單」通知繳費，響應帳單無紙化及節能減碳的環保政策。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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