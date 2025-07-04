「台版地面師」首腦判14年 律師蔡鴻燊重判25年當庭崩潰痛哭

「台版地面師」涉偽造遺囑詐騙1.4億，律師蔡鴻燊今被重判25年，當庭崩潰痛哭。（資料照）

2025/07/04 15:44

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署去年11月起訴「台版地面師」44人詐騙集團，集團首腦、全絨不動產公司實際負責人蔡尚岳，結合律師兼民間公證人蔡鴻燊、台北市員警駱勁達、現卸任里長、法院書記官等人，以偽造獨居老人的代筆遺囑的手法，過戶其名下不動產牟利，3年期間詐得11間房、獲利逾1.4億元；台北地院今分依貪污收賄、組織犯罪等罪，將蔡尚岳判處14年徒刑，蔡鴻燊重判25年、褫奪公權10年。

在押中的蔡鴻燊，被提解到庭聆判，當聽到被判25年重刑時，當庭哭了起來，從起初的低聲啜泣，後來直接崩潰嚎啕大哭，邊哭邊說「我真的什麼都不知道、為什麼判我這麼重」，最後甚至近乎嘶吼，由於還有多名被告及家屬到庭要聽取判決後說明，審判長讓蔡先行退庭，由法警先帶回候審室。

請繼續往下閱讀...

而集團的公務員同夥，新北市永和區永樂里長許政鎧判刑3年8月、安和里長鄧長安2年6月，新北地方法院書記官游立綸2年8月，台北市警中山分局員警駱勁達4年。

集團方面，除了首謀蔡尚岳判14年、褫奪公權4年，其妻林緻菱判刑7年，蔡母留美琴判1年10月，集團經理王煜堤被視為犯罪組織發起人之一，判刑10年。被起訴的44人，無人獲判無罪，多人認罪獲判緩刑。全案可上訴。

全案源於一名長居美國的施姓被害人，2018年其母親身亡，施男2022年間返台辦理死亡登記後，隨即返回美國，後因新冠肺炎疫情爆發導致返台困難，未辦理遺產繼承登記，沒想到遺產被蔡男偽造遺囑領取，憤而提告，詐團行騙手法才曝光。

檢警調溯源追查背後發現竟是集團犯案，涉案人身分多重，包括不動產公司、里長、律師、員警甚至法院書記官，幕後主使者蔡尚岳得知許多無親屬死者的遺產未被領取，勾結蔡鴻燊等人，一同偽造假遺囑，盜領多筆動產與不動產。

專案小組查出，集團先從地政局下載未辦理繼承土地或建物列管名冊，取得被繼承人相關資訊，由警察或戶政人員查詢個資，再由公司業務前往勘查建物。

員警駱勁達找上曾任警職、因被指拍攝AV情色片引起爭議後離職考上書記官的游立綸幫忙，利用業務之便填寫「戶役政等資訊查詢表」調取個資，每筆收賄6萬6000元。

詐團若發現屋主無子嗣，或繼承人長住國外，便偽造租賃契約，請不知情的鎖匠開門，找尋被繼承人的筆跡及相關戶籍、土地權狀等資料，以便其偽造代筆遺囑，隨後編排劇本，由集團成員、里長等充作「代筆遺囑」見證人、受遺贈人及代筆人等角色，佯稱被繼承人生前身體虛弱，無法親自撰寫遺囑。

接著由律師蔡鴻燊出面於代筆遺囑附件蓋印民間公證人鋼印及簽名式，持之向稅務、戶政、地政、金融機構申請移轉過戶不動產及動產至假繼承人名下，順利過戶後，蔡尚岳即拍板變價，再朋分不法所得。

《地面師》是影音串流平台Netflix去年七月上架熱播的日劇，劇情描述在日本東京發生的上億日圓的房屋詐騙案，本案手法與該劇如出一轍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法