黃呂錦茹3人涉幽靈連署起訴 續押禁見抗告被駁回

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照）

2025/07/04 15:48

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨提案罷免台北市民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉「幽靈連署」案，台北地檢署起訴在押的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿3人並移審台北地院，合議庭裁定黃呂錦茹3人繼續羈押禁見3個月；黃呂錦茹3人不服提起抗告，高等法院認定黃呂錦茹３人偽造死人連署等罪嫌重大、黃呂錦茹還指示他人製作檔案傳訊共同被告擬定應答供詞、部份被告也有刪除LINE對話紀錄情形，有羈押必要，今駁回抗告確定。

北檢偵辦北市「罷免雙吳」涉嫌幽靈連署等不法案，查出黃呂錦茹主導，指示部屬動員以抄寫方式偽造一階罷免名冊，其中吳沛憶罷免案提議書偽造比率高達96.2％，吳思瑤案則達94.18％，6月17日依涉犯偽造文書、非法利用個資等罪，起訴黃呂錦茹、姚富文、初文卿等人，另有18人緩起訴、9人獲不起訴。

請繼續往下閱讀...

北檢將黃呂錦茹、姚富文、初文卿3人移審台北地院，北院移審庭裁認為，初文卿、姚富文均坦承犯行，黃呂錦茹否認犯罪，參酌供述及卷附證據資料，認為黃呂錦茹等3人涉犯行使偽造私文書罪嫌、非法利用個人資料等罪，嫌疑重大。

北院合議庭審酌，初、姚2人雖坦承全部犯行，但就本案經過，仍有避重就輕、互相推諉或維護共同被告的情形；而且黃呂錦茹等3人有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯及證人的行為可能，有羈押原因及必要，裁定3人均羈押禁見3個月。黃3人不服提起抗告。

高等法院審理後認定，黃呂錦茹3人涉犯偽造不實連署書等偽造文書罪、個資法等罪嫌重大，且3人與其他共犯、證人間具有利害關係。黃呂錦茹且曾指示他人製作檔案傳送給其他共同被告，擬定遭查獲時的說詞，部分被告亦有LINE對話紀錄的情形，均有勾串共犯、滅證之虞。

高院指出，再參酌現今通訊軟體便捷、迅速、私密等特性，黃呂錦茹3人有透過通訊軟體與其他共犯就本案分工等情節進行串證的可能性，一審將3人裁定均羈押必要，並無不當。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法