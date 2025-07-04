合成血圖恐嚇京華城案11名檢察官 台中情侶檔移送北檢複訊

涉嫌將戴姓嫌犯刊登之11名檢察官的照片，添加恐嚇性字眼再轉貼上網的周姓、林姓情侶檔，4日下午移送台北地檢署。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/04 15:32

〔記者劉詠韻、王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案的11名檢察官，近日遭人惡意合成照恐嚇，畫面潑灑血跡，並加註「命債命還」、「記住他們的名字跟臉」等字眼，嚴重威脅司法安全。檢警追查發現台中周姓、林姓情侶涉案重大，今午後移送北檢複訊時，兩人頂著高溫全程佩戴口罩，全身包裹得密不透風；二人面對媒體追問始終沉默不語，僅低頭快步通過鏡頭前。

全案起於工程師戴瑞甯日前透過社群平台Threads上傳一張負責偵辦京華城弊案的檢察官團隊照片；該合成照片由台中周、林情侶檔後期加工打文字，並潑灑血跡搭配「命債、命還」、「記住他們的名字跟臉」等威脅性用詞。

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北檢昨指揮台北市刑大、調查局資安站介入調查，並於新北市汐止區將戴男帶回，今晨當庭逮捕，依涉犯《刑法》恐嚇罪及違反個資法，且有勾串、反覆實施之虞向法院聲請羈押禁見。另涉嫌在原始圖文加上恐嚇性文字的周、林二人，昨晚也在台中市北屯區落網，今下午移送北檢複訊。

這對情侶檔在警方戒護下抵達北檢，正值午後高溫，兩人身披外套、全程戴口罩遮掩身形，女方更以另一件黑色外套緊遮側臉，全身包裹得密不透風。面對媒體連番追問「為什麼要恐嚇檢察官？」、「為何遮臉？」、「是否不滿司法？」兩人始終默不作聲，僅低頭快步通過鏡頭前，不發一語。

辦案團隊將釐清3人是否相識並共謀犯案、背後是否有影武者指示藉恐嚇司法官干預個案審判，戴男又是如何蒐集這些照片？針對戴男上傳的原始合成圖中，有審理京華城案的台北地院2名法官正身著法袍看著電腦的照片，因拍攝地點在法庭，極高可能是偷拍，此部份也將持續調查。

周姓、林姓情侶檔，4日下午移送台北地檢署。（記者叢昌瑾攝）

兩人頂著高溫全程佩戴口罩，全身包裹得密不透風。（記者劉詠韻攝）

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