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    郵局報廢電動機車又燒了！與新店青潭火警同批 疑似鋰電池自燃釀災

    報廢車場大火冒出濃濃黑煙。（記者徐聖倫翻攝）

    報廢車場大火冒出濃濃黑煙。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/07/04 14:45

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市八里區一處廢車場今上午發生大面積火警，消防人員趕抵灌救，沒有造成傷亡，燃燒面積約50平方公尺。巧合的是，起火原因疑似為郵局報廢的電動機車自燃，與5月20日新店青潭燒掉的百輛電動機車為同一批。

    據悉，今上午10時許，八里區長坑道一處報廢車場突冒大火，新北市消防局第三大隊獲報即刻派員前往救援，到現場發現是郵局的報廢電動機車起火，眾人即刻進行灌救。本起意外沒有造成人員傷亡，燒毀50輛郵局報廢的電動車，另還有250輛被濃煙燻黑，消防人員為防止火勢再起，到現在仍在現場警戒。

    新店區青潭中華郵政總局停車場，5月20日也發生大火，停在總局停車場的報廢電動車燒毀101輛，據八里報廢車場表示與這次火警為同一批報廢電動機車，起火原因推斷為機車下方大顆的鋰電池自燃。

    據了解，郵局這批2017年購置的電動機車，品牌為裕隆旗下的「中華eMOVING」，當時上路就問題多多，包含電池為固定式不可換，續航力不足要天天充電，輪胎跟普通重型機車一樣，只適合行駛平坦的市區道路，因載重關係人行道都上不太去，甚至僅騎樓有高低落差就過不去，電動車第一天上路就有2輛拋錨。

    八里報廢車場大火燒毀50輛郵局報廢的電動機車，還有250輛被燻黑。（記者徐聖倫翻攝）

    八里報廢車場大火燒毀50輛郵局報廢的電動機車，還有250輛被燻黑。（記者徐聖倫翻攝）

    起火原因可能是固定在車底大鋰電池自燃。（記者徐聖倫翻攝）

    起火原因可能是固定在車底大鋰電池自燃。（記者徐聖倫翻攝）

    5月份新店青潭郵政總局停車場報廢電動機車起火，消防人員灌救。（記者徐聖倫翻攝）

    5月份新店青潭郵政總局停車場報廢電動機車起火，消防人員灌救。（記者徐聖倫翻攝）

    5月份新店青潭郵政總局停車場報廢電動機車起火，消防人員灌救。（記者徐聖倫翻攝）

    5月份新店青潭郵政總局停車場報廢電動機車起火，消防人員灌救。（記者徐聖倫翻攝）

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