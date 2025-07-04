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    花蓮紅糯米生活館燒毀 珍貴種子付之一炬

    花蓮光復紅糯米生活館昨晚火警，整棟建築付之一炬。（消防局提供）

    花蓮光復紅糯米生活館昨晚火警，整棟建築付之一炬。（消防局提供）

    2025/07/04 14:14

    〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮光復鄉的紅糯米生活館3日晚間11點多發生火警，因採阿美族傳統工法以茅草、細竹等建材搭建，全棟建築火勢延燒快速，雖然無人傷亡，但長期進行保種、珍貴的紅糯米種子全被燒毀。

    鳳林消防分隊長鄭昀昇指出，光復鄉的紅糯米生活館11點多發現火光不到數分鐘，整棟建築就陷入火海，獲報後共派遣共計11輛消防車及20多名警義消人員前往滅火。消防人員趕抵時，發現以茅草、細竹及黃籐等易燃建材搭建而成的建築物已全面燃燒，還波及一旁2輛轎車，經拉水線及開闢防火線阻斷火勢，未波及其他建築物，起火原因待火調科人員鑑定。

    太巴塱社區營造協會理事長蕭明山說，紅糯米生活館於2014年建造，全屋以阿美族祖屋為藍本，以傳統建築工法搭建而成，主要是作為部落的對外窗口及進行紅糯米的保種，除了能聽聽傳統歌謠，享用阿美族野菜料理，並可參加文化導覽、體驗農事及購買部落農特產與手工藝品等，是個兼具保存部落文化及對外展售功能的場館。

    蕭明山說，珍貴的紅糯米種子被燒毀，將尋求農政單位及在地部落族人協助提供，也希望各界人士未來重建工程時能夠幫助部落，對於火警造成鄰居驚嚇及與館方有預約且規劃遊程的遊客，感到相當抱歉。

    紅糯米生活館內的紅糯米種子被燒毀。（消防局提供）

    紅糯米生活館內的紅糯米種子被燒毀。（消防局提供）

    以阿美族傳統建材興建的紅糯米生活館，起火後很快整棟就延燒開來。（消防局提供）

    以阿美族傳統建材興建的紅糯米生活館，起火後很快整棟就延燒開來。（消防局提供）

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