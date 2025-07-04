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    北桃警連手破獲大型販毒集團 逮捕11嫌、4嫌被收押

    桃園、台北警方聯手破獲大型販毒集團，圖為警方荷槍實彈攻堅情形。（警方提供）

    桃園、台北警方聯手破獲大型販毒集團，圖為警方荷槍實彈攻堅情形。（警方提供）

    2025/07/04 16:09

    〔記者謝武雄／桃園報導〕鑑於新興毒品對青少年的危害，桃園市政府警察局桃園分局、保安警察大隊結合台北市刑大於上月24日兵分3路破獲大型販毒集團，逮捕沈姓主嫌及10名藥頭，其中4人被收押，查扣安非他命、喪屍菸彈、愷他命、彩虹菸、毒品咖啡包等二、三級毒品，警方表示，該販毒集團長期桃園、新北販毒，供應北部各大酒店、KTV等處所，危害民眾身心甚鉅。

    警方調查指出，今年3月偵辦一起毒品案，鎖定該該販毒集團販賣的毒品種類繁多，涵蓋第二級、第三級毒品及各式新興毒品，上月24日見時機成熟，專案小組兵分3路分別在桃園及新北等據點攻堅，逮捕沈姓主嫌及10名販毒藥頭，查扣各式毒品及現金10餘萬元，全案移送台灣桃園地方檢察署偵辦，其中沈姓主嫌及3名藥頭因涉案嚴重被收押，其餘則是交保或飭回。

    警方表示，暑假期間將持續加強查察轄內各大KTV或危害少年身心健康之場所，同時針對毒品、詐欺、幫派組織吸收少年、兒少私密影像、深夜遊蕩等犯罪及偏差行為積極查緝，守護青少年度過暑假。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    桃園、台北警方聯手破獲大型販毒集團，圖為警方荷槍實彈攻堅情形。（警方提供）

    桃園、台北警方聯手破獲大型販毒集團，圖為警方荷槍實彈攻堅情形。（警方提供）

    桃園、台北警方聯手破獲大型販毒集團，圖為警方荷槍實彈攻堅情形。（警方提供）

    桃園、台北警方聯手破獲大型販毒集團，圖為警方荷槍實彈攻堅情形。（警方提供）

    桃園、台北警方聯手破獲大型販毒集團，圖為警方荷槍實彈攻堅情形。（警方提供）

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