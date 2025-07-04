新竹警上班護膚坊消費！竹東分局：絕不寬貸再追究主管

新竹縣警局竹東分局內勤1名已婚年輕警員，上班和午休時間涉足護膚坊，警局調查中。（記者廖雪茹攝）

2025/07/04 18:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局竹東分局內勤1名已婚的年輕警員，上班午休時間出現在竹北市一家護膚坊，正巧竹北分局針對列管場所執行臨檢，該警員個資也被輸入電腦系統存檔，但當下並不知是自家人；不過，凡走過必留下痕跡，警察局近日執行內部管理意外發現該警員的足跡，正進一步調查中。

上班和午休時段都曾消費

竹東分局對此回應表示，有關本分局員警疑似涉足不妥當場所一案，經本分局配合警察局督察科查處，初步調查該員警利用上班時段及中午午休時間至不妥當場所按摩消費，遭臨檢盤查，事後經業務稽核有相關紀錄，本案將依規查處，如調查屬實，依端正警察風紀實施規定等相關規定，將從重議處，予以記過以上處分、並予以調職列入重點考核人員，絕不寬貸，同時追究主管監督不周之責。

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據了解，竹北分局針對轄內列管場所不定期進行臨檢，以掌握轄內治安；某日中午12點多，分局到某護膚坊臨檢，對在場人士盤查身份，輸入掌上型電腦登抄個人資料。不過，因現場沒人認識竹東分局該警員，因此當下並未發覺其警職身份。

警察局督察長羅裕城指出，警局有建立一套內部管理系統，以掌握同仁是否有涉訟案件、風紀場所等情事。近日，資訊科執行系統分析時，發現竹東分局該名警員的名字，出現在竹北分局執行列管場所臨檢的名單內，經核對時間，臨檢當時該警員當日上班，正是午休時間。

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