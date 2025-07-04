為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    首談豐原五口命案 盧秀燕：詐騙是國安問題 警察機關務必偵辦

    台中市長盧秀燕（中）對豐原五口命案表示，「詐騙是國安問題」、不要自己犧牲。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（中）對豐原五口命案表示，「詐騙是國安問題」、不要自己犧牲。（記者黃旭磊攝）

    2025/07/04 12:43

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市昨天發生豐原王姓一家5口死亡案，王家疑誤信投資詐騙、深陷債務危機而輕生，台中市長盧秀燕事發後首次談及該案件說，真的是悲劇，讓人心碎，並表示詐騙是「國安問題」，呼籲市民有錢關問題不要獨自承擔，警察機關務必偵辦，「讓壞人繩之以法，而不是自己犧牲」。

    盧秀燕上午在市府接見澳洲辦事處代表馮國斌（Fergusson, Nicholas），盧秀燕招待馮國斌喝春水堂四維創始店珍奶，雙方閉門會談半小時後，受訪談及豐原5口死亡案。

    盧秀燕表示，這個案件真的是悲劇，讓人心碎，他們（死者）生前可能遭到詐騙，錢關過不去走上絕路，指示警方務必偵查到底，讓真相大白，若是詐騙要繩之以法，呼籲市民若家人碰到困難，要向外求救，絕對不要獨自承擔，一定有辦法解決，要讓壞人繩之以法，而不是自己犧牲。

    盧秀燕說，詐騙是國安問題，政府花很多心血防治詐騙，上個月有20億元詐騙民眾損失金額，有的案件是叫被害者先分期代購，賺中間差價佣金，這是詐騙，手法日新月異。

    盧秀燕表示，詐騙太厲害了，很多知識分子甚至法官、大學教授及公務同仁都被騙，前不久，桃園市副市長（王明鉅）家人也被詐騙，提醒民眾，詐騙太厲害了，萬一發生問題一定要求救，由政府機制讓壞人繩之以法，讓壞人不要得逞，有錢關問題不要獨自承擔，這是悲劇，警察機關務必偵辦讓真相大白。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播