首談豐原五口命案 盧秀燕：詐騙是國安問題 警察機關務必偵辦

台中市長盧秀燕（中）對豐原五口命案表示，「詐騙是國安問題」、不要自己犧牲。（記者黃旭磊攝）

2025/07/04 12:43

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市昨天發生豐原王姓一家5口死亡案，王家疑誤信投資詐騙、深陷債務危機而輕生，台中市長盧秀燕事發後首次談及該案件說，真的是悲劇，讓人心碎，並表示詐騙是「國安問題」，呼籲市民有錢關問題不要獨自承擔，警察機關務必偵辦，「讓壞人繩之以法，而不是自己犧牲」。

盧秀燕上午在市府接見澳洲辦事處代表馮國斌（Fergusson, Nicholas），盧秀燕招待馮國斌喝春水堂四維創始店珍奶，雙方閉門會談半小時後，受訪談及豐原5口死亡案。

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盧秀燕表示，這個案件真的是悲劇，讓人心碎，他們（死者）生前可能遭到詐騙，錢關過不去走上絕路，指示警方務必偵查到底，讓真相大白，若是詐騙要繩之以法，呼籲市民若家人碰到困難，要向外求救，絕對不要獨自承擔，一定有辦法解決，要讓壞人繩之以法，而不是自己犧牲。

盧秀燕說，詐騙是國安問題，政府花很多心血防治詐騙，上個月有20億元詐騙民眾損失金額，有的案件是叫被害者先分期代購，賺中間差價佣金，這是詐騙，手法日新月異。

盧秀燕表示，詐騙太厲害了，很多知識分子甚至法官、大學教授及公務同仁都被騙，前不久，桃園市副市長（王明鉅）家人也被詐騙，提醒民眾，詐騙太厲害了，萬一發生問題一定要求救，由政府機制讓壞人繩之以法，讓壞人不要得逞，有錢關問題不要獨自承擔，這是悲劇，警察機關務必偵辦讓真相大白。

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