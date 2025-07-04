獨家》洗錢218億！88會館郭哲敏判11年8月 聲請撤銷羈押被駁回確定

郭哲敏不服聲請撤銷羈押處分，高等法院認定一審已認定郭犯罪事證明確而重判11年8月，且郭有多次逃亡意圖，有羈押必要，裁定駁回確定。（資料照）

2025/07/04 12:30

〔記者楊國文／台北報導〕「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上賭博網站獲利35億元、從事地下匯兌洗錢218億元，新北地院今年4月將郭延長羈押2個月確定，5月底依違反銀行法將郭重判11年8月徒刑，高等法院6月16日裁定郭應予羈押；郭不服，聲請撤銷羈押處分，高等法院認定一審已認定郭犯罪事證明確而重判11年8月，且郭有多次逃亡意圖，有羈押必要，裁定駁回確定。

郭哲敏日前聲請撤銷羈押處分指出，他並無犯罪嫌疑重大情事，一審在羈押他近15個月前審結，程序有重大瑕疵，地下匯兌並非他發起，他是被人拖下水，另外賭博網站場所的行為地及IP位址，都不在台灣，台灣有審判權嗎？

請繼續往下閱讀...

郭稱願意回台面對司法，才簽自願回台同意書，根本沒有逃亡動機或逃亡必要，之前戴電子腳鐐的收訊不佳，以致被誤以為有逃亡動機，建請強化電子監控措施即可替代羈押。

高等法院裁定指出，郭哲敏涉犯經營地下匯兌等犯行，經新北地院重判11年8月，刑度甚重，升高畏罪逃亡動機，且未扣案犯罪所得高達35億多元，有逃亡之虞，加上郭之前被要求戴電子腳鐐施以電子監控時，有多次試探科技監控的逃亡意圖，無法僅以具保、限制出境出海、科技監控或增加保證金等方式防止郭逃亡，而有羈押必要，羈押處分並無不當，駁回郭聲請撤銷羈押案。

郭哲敏2022年被控洗錢等罪，在檢警搜索前出境，前年被押解回台並收押禁見，同年11月被追加起訴後仍羈押禁見，去年4月第一次獲交保，但檢方抗告成功，5月重回看守所，11月再獲交保；檢方不服二度抗告成功，地院裁定2人仍交保，但保金各加一倍，檢方3度抗告成功，地院因此將兩人回復羈押禁見，郭當時的保金1億元，事後發回給具保人。

全案於今年1月辯論終結，檢方對郭哲敏具體求刑15年、張旭昇10年，並定於5月29日宣判，合議庭認兩人如能提出保證金，並進行相關防逃措施，對兩人應有相當程度的心理約束力，裁定2億元交保。

未料，郭哲敏接受科技設備監控期間，多次發生鄰近機場、海岸線、載具離線、聯絡不到人等告警事件。新北地院4月11日上午拘提郭哲敏出庭，認為有逃亡之虞，將郭再次羈押。

新北地院4月23日召開延長羈押庭，郭哲敏和律師辯稱，郭到北市區用餐、剪髮，返家途中行經機場附近，並未停留，不是刻意違反規定，但合議庭不採信郭的辯詞，認定郭以各種方法試探科技設備監控的效能，明顯有逃亡意圖，裁定郭自4月26日起，延長羈押2個月。

郭不服，提起抗告，高等法院認定，郭涉犯7年以上的銀行法重罪、國外有鉅額資產可供生活無虞，且多次試探科技監控備效能，有逃亡意圖，5月5日裁定抗告駁回確定。

新北地院5月29日以郭哲敏涉從事地下匯兌，涉犯銀行法、組織犯罪條例等罪，重判11年8月。全案上訴高院中，高院6月16日裁定羈押郭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法