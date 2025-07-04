車禍案件獎懲制度引爭議 高雄三民一分局：取消申誡改鼓勵

員警上「靠北警察」社團PO出高市三民一分局公文，質疑該分局制訂車禍案件「過失傷害」獎懲制度，引發警界熱議。（取自「靠北警察」）

2025/07/04 13:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕有員警上「靠北警察」社團PO出高市三民一分局公文，質疑該分局交通組要求派出所主管，每個月的「過失傷害」案件若低於2件，可獲嘉獎二次，但高於5件以上記申誡一次，引發警界熱議，質疑車禍過失能否和解，並非警方可以控制，況且警方一介入容易「公親變事主」。

三民一分局緊急說明，指該項規定是針對派出所主管，並非基層員警，絕非外界所指鼓勵吃案，原意只是希望主管緊盯所內的相關案件進度，不料，還是引起外界誤解，將取消記申誡的規定，改以鼓勵方式。

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該公文指出，為加強鼓勵協助民眾同意向調解委員會聲請交通事故和解，且由幹部負起責任，協助指導，擬定獎懲辦法，其中，若各派出所每月提告過失傷害件數低於2件以下，嘉獎二次：達3件，嘉獎一次；達4件，不予懲處；達5件以上，申誡一次，並参加檢討會議提報相關策進作為。

另交通分隊轉介調解率，若達85%可獲嘉獎二次；達75%-85%獲嘉獎一次；達65%-75%不予懲處；未達60%，記申誡一次，並參加檢討會議提報相關策進作為。

基層員警也表示，車禍造成的過失傷害案件，雙方當事人願不願意和解，或是否能夠和解？都不是任何一位官警可以控制。

三民一分局指出，車禍事故雙方對後續處置，常感無助，為節省司法資源，也節省民眾訴訟所耗金錢、時間成本，才訂「轉介調解」措施，只會獎勵、不會懲處，將會妥適修正並向官警說明。

三民一分局制訂車禍案件「過失傷害」獎懲制度，引發警界熱議。（記者黃良傑攝）

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