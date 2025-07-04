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    好大面子！彰縣這間派出所落成 縣長、議長、地方法院長、檢察長均出席

    彰化地檢署檢察長謝名冠（左）、彰化地方法院長陳毓秀（右）出席萬年派出所落成剪綵啟用典禮。（記者顏宏駿攝）

    彰化地檢署檢察長謝名冠（左）、彰化地方法院長陳毓秀（右）出席萬年派出所落成剪綵啟用典禮。（記者顏宏駿攝）

    2025/07/04 12:31

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府斥資5千萬興建員林警分局萬年派出所，今天舉行落成剪綵、揭牌啟用儀式，縣長王惠美、議長謝典林都到場祝賀，最難得的是彰化地方法院長陳毓秀、彰化地檢署檢察長謝名冠也聯袂出席。原來，地方法院和即將啟用的地檢署大樓都在萬年派山所的轄區，陳毓秀和謝名冠都說，大家要當好鄰居。

    萬年派出所位於「彰南運動中心」對面，輖區涵蓋員林市南區8個里（東和里、民生里、黎明里、溝皂里、中央里、萬年里、大饒里、大明里），建物地上3層，占地219坪，於2023年5月動工，是員林警分局轄區內第9座派出所。

    今天縣警局舉行落成啟用典禮，現場冠蓋雲集，縣長王惠美以「主人家」身份出席，議長謝典林雖然腳受傷，仍負傷出席。縣長、議長同台，期勉萬年派出所肩負起南員林的治安先鋒。

    萬年派出所轄區堪稱是「司法園區」，彰化地方法院2016年10月落成啟用，彰化地檢署全新的大樓將於7月21日啟用，8月舉行落成啟用典禮，地院與地檢大樓隔街對望，代理員林市長賴致富說，這裡是員林治安的「首善之區」。

    陳毓秀和謝名冠致詞時均強調，這裡是員林發展最迅速的區塊，有地方法院、彰化地檢署進駐，形成司法園區，縣府在此成立萬年所，希望大家成為好鄰居。

    萬年派出所落成剪綵啟用典禮，現場冠蓋雲集。（記者顏宏駿攝）

    萬年派出所落成剪綵啟用典禮，現場冠蓋雲集。（記者顏宏駿攝）

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