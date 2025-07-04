每小時可獲900至1000元報酬 白牌司機團配合詐團取款7人起訴

雲林檢警擴大偵辦，發現黃男為首的白牌車司機團，竟配合詐團搭載車手取款。（雲林地檢署提供）

2025/07/04 15:20

〔記者李文德／雲林報導〕雲林檢警偵辦27歲新加坡揭姓女車手到ATM提領746萬，循線再查獲61歲黃男為首等5名白牌司機配合詐團載送車手提款，雲林地檢署今（4）日偵查終結，將涉案司機、車手等7人依加重詐欺罪等罪起訴，主嫌黃姓男子被求刑8年以上有期徒刑。

雲林檢警查出，揭女在網路找到電信詐欺詐團工作，詐團先以Line誘騙匯款至指定帳戶，再指示她到指定地提領詐款，2月21日她持觀光簽證入境，由接應司機載送到雲林縣內持人頭帳戶提款卡取款。檢警判斷可能有白牌車司機團專門配合載送車手取款，擴大偵辦後陸續帶回黃男為首等5名白牌車司機。

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檢警查出，黃男知悉配合詐團利潤頗豐，今年2月籌組專門載運外籍車手的車隊，招募陳女（33歲）、鍾男（54歲）、洪男（74歲）、林男（36歲）等4名司機加入，由上游詐團先指派，再由黃男以通訊軟體指揮旗下司機，搭載揭女、侯女（35歲）及廖姓少年前往指定地點取款，目前清查共有71名被害人。

檢方表示，黃男配合詐團統一調度，期間載運車手的司機，每小時可獲得900至1000元報酬，車資高於一般計價，每位車手單日報酬上看萬元，全案偵查終結將7人依加重詐欺等罪起訴，黃男指揮犯罪組織求刑有期徒刑8年；加重詐欺部分，各罪均具體求刑有期徒刑5年6月，另4名司機各罪均求刑有期徒刑5年，2名女車手求刑4年6月，廖姓少年則移送少年法庭審理，將持續追查詐團上游。

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