基隆潮境公園死亡車禍 警初認定行人、騎士都有過失

吳姓男子肇事後，因臉部多處骨折，急救後轉送三軍總醫院內湖分院救治。（記者林嘉東攝）

2025/07/04 12:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市中和區一家5口昨天到基隆潮境公園旅遊，6旬吳姓婦人牽著4歲大的孫子過馬路時，被吳姓男子騎乘的機車撞及倒地，傷重不治。基隆市警方初步鑑定車禍肇事責任認為，吳男未注意車前狀況撞死吳婦，吳婦則在穿越馬路時，未注意來車，雙方都有過失；不過，雙方的責任歸屬仍有檢察官進一步調查釐清。

住在新北市中和區的63歲吳姓婦人與先生、兒子、媳婦與4歲大的孫子，昨天一同來基隆市旅遊；吳婦等一行人下午3時許，從基隆市潮境公園停車場這一側，走至對向餐飲區喝下午茶；其中，吳婦牽著4歲大的孫子穿越馬路（雙向各一個車道，沒有斑馬線）到對面商家時，被24歲吳姓男子騎的機車撞及。由於撞擊力道大，吳婦倒地頭顱破裂，傷重不治；吳婦4歲孫子臉、手、腳等多處擦挫傷；吳男則鼻樑斷裂、顏面多處骨折，經急救後，轉往三軍總醫院內湖分院醫治。

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事故後，吳男告訴警方，事故時，由於逆光，陽光太刺眼，沒有看到吳姓婦人才肇事，吳男仍住院中，警方已調閱肇事地點路口、商家監視器保全相關證據，全案朝過失致死罪方向偵辦；警方初步判定，吳男騎車未注意車前狀況，吳婦則是在過馬路時，未注意來車，雙方都有過失。不過，整起事故肇事責任仍有待檢察官調查後釐清。

吳姓男子肇事後，因臉部多處骨折，急救後轉送三軍總醫院內湖分院救治。（記者林嘉東攝）

吳婦的先生（戴帽子）在愛妻急救不治後，不發一語，離開醫院急診室。（記者林嘉東攝）

吳婦的兒子（左）與女兒在吳婦急救不治後，離開醫院急診室。（記者林嘉東攝）

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