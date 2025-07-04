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    豐原一家五口疑遭「黃金投資」詐騙枉死 中警攔阻婦人「買虛擬貨幣投資黃金」

    台中市警局二分局員警勸董婦（左）不要誤信「買虛擬貨幣投資黃金」的騙術。（警方提供）

    台中市警局二分局員警勸董婦（左）不要誤信「買虛擬貨幣投資黃金」的騙術。（警方提供）

    2025/07/04 12:40

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五口，本月2日被發現陳屍在租處，王家生前疑遇上黃金投資（金豆投資）與團購詐騙，受騙走高達上千萬元，隨著金價屢創新高，投資黃金也淪為詐騙集團行騙的新花招，台中市警局第二分局本月2日就攔阻一名董姓婦人提款25萬買「虛擬貨幣投資黃金」，保住她的血汗錢。

    中市警局第二分局永興派出所於2日下午2時許，接獲北區一家銀行的行員通報，指57歲董姓女子言詞反覆、提領金額過高（25萬元），疑似遭詐，警員陳子暘、鄭景元馳抵現場，董婦原本聲稱要購買冷氣機，之後又改口說是為償還債務，反覆不一說詞，更引起員警懷疑，明顯為詐騙集團「教戰」董婦人矇騙銀行人員與警察的說詞。

    員警進一步追問，董婦才透露自己是在朋友介紹下，加入一個LINE「投資群組」，由「名師」在線授課，並聲稱只需以「買虛擬貨幣投資黃金」，即可高額獲利，員警聽聞後，立即斷定這是詐騙套路，與行員一起耐心勸說，最終讓她打消念頭、避免財產損失。

    員警當場向董婦宣導類似的案例，詐騙集團經常藉著「高報酬、低風險」、「名師保證獲利」、「黃金抗通膨」且「獲利極高」等話術，引導民眾進行投資，實則騙取被害人匯款，或交付現金之後，隨即人間蒸發，被害人始知受騙，卻是求償無門。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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