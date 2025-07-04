為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北三重女遛狗遭貓抓傷、男友踹籠傷貓 犬貓飼主都挨罰

    三重一名女飼主遛狗遭店貓抓傷，男友返回店家踹貓籠。（新北市動保處提供）

    三重一名女飼主遛狗遭店貓抓傷，男友返回店家踹貓籠。（新北市動保處提供）

    2025/07/04 13:59

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重區一名黃姓女飼主日前外出遛狗，遭一隻店貓攻擊抓傷腿部，女飼主向男友訴苦後，男友盛怒之下返回踢踹貓籠，導致貓斷甲受傷。新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，該案因貓隻飼主管理不當致人受傷，開罰3000元罰鍰，涉事男子則開罰1萬5000元罰鍰，還要面臨貓隻飼主的民事求償。

    動保處表示，黃姓飼主日前在三民路附近騎樓遛狗，遭到店貓尾隨攻擊，右腿被抓傷，向男友訴苦後，這名男子返回店家，發現當事貓隻正在貓籠中，便上前踹籠2腳，導致貓籠變形、貓指甲脫落流血、前肢大拇指撕裂傷；飼主帶貓前往就醫並報警、通報動保處，動保處獲悉後即刻派員前往調閱監視器並約談黃姓飼主的男友。

    動保處說，黃姓飼主男友供稱因女友被貓攻擊受傷，憤怒之下前往店家踢貓籠；事後店家已將貓關籠。

    針對黃姓飼主男友，動保處表示，報復性行為不可取，依法開罰1萬5000元，然而，貓隻飼主也因管理不當導致路人受傷，依新北市動物保護自治條例裁罰3000元罰鍰；依照動物保護法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

    三重一名女飼主遛狗遭店貓抓傷，男友返回店家踹貓籠，導致貓咪受傷。（新北市動保處提供）

    三重一名女飼主遛狗遭店貓抓傷，男友返回店家踹貓籠，導致貓咪受傷。（新北市動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播