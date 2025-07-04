新北三重女遛狗遭貓抓傷、男友踹籠傷貓 犬貓飼主都挨罰

三重一名女飼主遛狗遭店貓抓傷，男友返回店家踹貓籠。（新北市動保處提供）

2025/07/04 13:59

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三重區一名黃姓女飼主日前外出遛狗，遭一隻店貓攻擊抓傷腿部，女飼主向男友訴苦後，男友盛怒之下返回踢踹貓籠，導致貓斷甲受傷。新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，該案因貓隻飼主管理不當致人受傷，開罰3000元罰鍰，涉事男子則開罰1萬5000元罰鍰，還要面臨貓隻飼主的民事求償。

動保處表示，黃姓飼主日前在三民路附近騎樓遛狗，遭到店貓尾隨攻擊，右腿被抓傷，向男友訴苦後，這名男子返回店家，發現當事貓隻正在貓籠中，便上前踹籠2腳，導致貓籠變形、貓指甲脫落流血、前肢大拇指撕裂傷；飼主帶貓前往就醫並報警、通報動保處，動保處獲悉後即刻派員前往調閱監視器並約談黃姓飼主的男友。

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動保處說，黃姓飼主男友供稱因女友被貓攻擊受傷，憤怒之下前往店家踢貓籠；事後店家已將貓關籠。

針對黃姓飼主男友，動保處表示，報復性行為不可取，依法開罰1萬5000元，然而，貓隻飼主也因管理不當導致路人受傷，依新北市動物保護自治條例裁罰3000元罰鍰；依照動物保護法規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，可處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

三重一名女飼主遛狗遭店貓抓傷，男友返回店家踹貓籠，導致貓咪受傷。（新北市動保處提供）

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