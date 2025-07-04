違反「勾手協定」！男追討400萬元 女判賠271萬

嘉義地方法院。（資料照）

2025/07/04 12:37

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中年廖姓男子2011年與李姓熟女交往，廖男將退休金400萬元交由李女保管，協定兩人要「勾手走一生」，簽署同意書約定400萬元是2人養老所用，倘若李女再與他人婚友，或違反勾手協定，要返還400萬元；2人交往約4年，李女不願與廖男生活，將廖男趕離居所，廖男提告請求李女履行契約，嘉義地院認為約定有效，判決李女應給付廖男271萬元，全案可上訴。

李女辯稱，廖男已有家室，殷勤追求她，要她當女友陪伴並照顧他，說給她400萬元花用、有安穩生活，兩人才交往，強迫她成為破壞家庭婚姻者；交往期間，廖男對其強拍不雅照、下藥等暴力行為，讓她無法再交往下去，主張400萬元為廖男所贈與，且生活花費已幾乎全數花完，所簽署同意書、勾手協定違反善良公俗，應屬無效。

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廖男則稱與原配偶已於1997年12月離婚，沒有要求李女擔任「小三」，同意書僅就雙方約定關係終結後，李女應返回他交付李女保管的款項，並無贈與李女之意，即使屬於贈與，也是附條件贈與，請求撤銷贈與。

法官審理認為，雙方與第三人沒有婚姻關係，廖男贈與400萬元是作為兩人生活花費所需，以博取女方歡心、穩定感情，附以要求李女不得婚友、違反同居交往的條件，此同意書是2人自願簽署，因均屬未婚，並無違反公序良俗情形，李女沒有提出通報家暴、聲請保護令情形，認為廖男主張有理，判決李女應返回271萬元。

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