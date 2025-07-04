妻嫁來台第4天被人接走 夫苦等2年才訴離

阿勇（化名）開心迎娶越配小雪，小雪來台4天就離家出走；阿勇癡心等了2年才訴請離婚，法官審理後判准2人離婚。（資料照）

2025/07/04 12:25

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市男子阿勇（化名）2年前開心到越南娶妻小雪（化名），未料，小雪來台第4天，與阿勇到基隆廟口吃飯時，藉故上廁所，從此一去不復返，阿勇一度以為小雪走失，焦急報警才知小雪藉尿遁，被一輛轎車接走，從此音訊全無；阿勇苦等小雪2年才死心訴請離婚。基隆地院認為2人未共同生活逾2年餘，夫妻關係名存實亡，判准2人離婚。

阿勇起訴主張，他於2023年2月間遠赴越南迎娶美嬌娘小雪後，開心帶著愛妻返回基隆與母親同住，想不到小雪來台第4天，吵著阿勇帶她去基隆廟口吃午餐時，突然說要去上廁所，結果一去不復返，他原以為小雪走失，趕緊報警；經警方調閱廟口廁所周邊監視器發現，小雪上完廁所後，獨自一人走出，隨後上了一輛轎車離去，早已預謀要離家出走。

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阿勇指出，小雪離家後，手機從此打不通，阿勇苦等不到小雪返家，2年後才向基隆地院提起離婚訴訟；法院審理時，阿勇的母親到庭證稱，小雪2年前離家後，就未再踏進家門一步，離家前，未發現任何異狀，也未與兒子發生任何爭執。

法官認為，小雪離家2年來，未與阿勇共同生活，2人夫妻關係早已名存實亡，判准2人離婚。

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