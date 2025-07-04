台中出租套房火警6死6傷 包租婆與養羊男判賠2死者家屬600萬

2022年台中市興中街民宅縱火案造成6死6傷，是台中市20多年來，死傷人數最多的民宅火警。（記者張瑞楨翻攝）

2025/07/04 11:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市包租婆莊麗卿位於興中街的出租套房，2022年3月6日被養羊的房客鄭明光縱火，導致6死6傷悲劇，刑事部分，台中地院去年底判處莊麗卿7年，鄭明光則依殺人罪判處無期徒刑，民事部分，已有2名死者的家屬提出損害賠償，並由台中地院判決，鄭、莊2人應連帶賠償死者張姓婦人的女兒200萬元、死者廖姓婦人的家屬400萬餘元，合計600萬餘元。

判決書指出，莊麗卿於2021年購入興中街1棟民宅，加蓋隔成43間套房出租，並於逃生通道堆置雜物，房客鄭明光積欠房租，又於房內養一頭羊，糞尿臭味惹惱莊婦，下令要鄭男搬走，鄭男於2022年3月6日縱火報復，釀成6死6傷重大死傷。

請繼續往下閱讀...

打零工維生的鄭男（44歲），於2樓縱火後，還走到超商買泡麵，隨即折返火場，但火勢已不可收拾，他幫忙台中市消防員拉水線滅火，並接受記者訪問時說，火場內有一頭寵物羊，他想要救羊。

台中地院認為，莊婦把8層樓的房子，加蓋至9樓，並分隔成43間房間，其中41間出租，又從事資源回收，在屋內堆置雜物，導致起火時房客難以逃生，依阻塞集合住宅逃生通道致人於死等罪名判刑7年，鄭男依殺人罪判處無期徒刑，目前二審中。

民事部分，台中地院認為2人上述行為，與張姓與廖姓女房客之死，具相當因果關係，判決莊、鄭應連帶賠償兩名死亡婦人的家屬，各200萬元、廖姓婦人家屬400萬餘元，可上訴，其餘死者家屬提出的賠償案審理中。

這場火警源於養羊的房客鄭明光積欠房租，包租婆莊麗卿要他搬家，心生不滿而縱火。（記者張瑞楨翻攝）

台中地方法院判決包租婆莊麗卿（圖後）與縱火的養羊男鄭明光（圖前），應賠償2名死者的家屬共600萬餘元。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法