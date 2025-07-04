台大骨科名醫強抱喇舌藥廠女助理 判刑8月、緩刑3年定讞

台大醫院骨科王姓前主任被控對藥廠女研究助理強行喇舌、強抱、揉背，二審維持8月徒刑，但予以緩刑3年，須支付公庫100萬元、法治教育3場次；最高法院駁回王男上訴定讞。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2025/07/04 12:06

〔記者張文川／台北報導〕台大醫院骨科王姓前主任，4年前被控以假裝送禮為藉口，對派駐醫院的藥廠女研究助理強行喇舌、強抱、揉背，女子事後傳訊給他痛罵「狼師」，王男回答「誠摯的向你道歉」，成為鐵證；一審台北地院依強制猥褻罪將他判刑8月，高等法院二審維持8月徒刑，但予以緩刑3年，須支付公庫100萬元、法治教育3場次；最高法院駁回王男上訴定讞。

判決指出，2021年10月21日，王姓主任藉口要送禮物給被害人，邀請她到其辦公室，卻趁孤男寡女獨處一室的機會，伸手環抱住她，強行拉下她的口罩強吻再摸揉背部，強制猥褻得逞，女方不甘受辱。申訴性騷擾並提告，北檢起訴。

王男一審時承認輕拍她背部，但為類似打氣的「愛的抱抱」，沒有非禮之意；律師稱，女方事後仍與王男一起搭電梯下樓，也未求救，直到3個月後才向醫院申訴遭性騷擾，不符常情。

被害人於偵審時均證述，當時王男說「來抱一下」，她剛好要側身開門，就回頭說「蛤？什麼？」王男就整個人從正面抱上來，並說「只是最近很想要抱一下」，抱住她大約30秒，還拉下她口罩，將嘴湊上來親吻，還伸舌頭舔她的牙齒，同時出手摸她屁股。

女方隔天傳訊息給王男「我不想跟你講電話，我視你如兄長，昨日你卻變狼師。君子自重，請與我保持距離！」等語，王男隨即回覆「知道」、「如果你願意，再找時間談一談」。

女方再傳「要談什麼？再談都改變不了事實就是你利用權勢跟我對你的信任來傷害我！做了錯事，就該好好想想怎麼道歉而不是為自己辯解！」王男則回以「我要為我的舉動，誠摯的向你道歉」。

一審台北地院依此認定王姓主任觸犯強制猥褻罪，犯後否認犯行，也未履行賠償100萬元的協議，判刑8月。

王男上訴，二審高院仍認為犯行明確，考量王男前無犯罪紀錄，長期擔任醫院骨科主治醫師，且為專任教授，歷年門診及手術總人數非寡，且被害人仍可透過民事訴訟請求賠償，王男無再犯之虞，以暫不執行為當，故宣告緩刑3年，條件是支付公庫100萬元、法治教育3場次。

最高法院認為二審裁量無誤且已充分說明緩刑理由，駁回上訴確定。

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