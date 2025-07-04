情侶檔涉恐嚇京華城案檢察官 「命債，命還」 下午移送北檢複訊

涉嫌利用戴男的照片添加恐嚇性字眼，再轉貼上Threds平台的41歲的周姓、林姓情侶檔，3日晚間11時左右在台中市北屯區落網，下午將移送北檢複訊。（記者劉慶侯翻攝Threads）

2025/07/04 12:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕戴姓男子涉嫌在社群軟體上刊登偵辦京華城弊案的11名檢察官照片昨日被移送法辦。另涉嫌利用戴男刊登的照片，添加恐嚇性字眼，再轉貼上Threads平台的41歲周姓、林姓情侶檔，昨日晚間也在台中市北屯區落網。警訊中，兩人承認是對時事不滿而紓發情緒。警方訊後將在下午2時30分移送台北地檢署

警方表示，戴姓電腦資訊工程師是自己製作一張京華城案檢察官11人團隊合成照，曝光姓名及照片等個資；家住台中的網友周姓、林姓情侶檔，則截圖加工打上文字，再合成潑灑血跡，搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」標語轉傳到社群平台。

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法務部當時極為震怒，指示警方保護檢察官安全，並責由北檢檢肅黑金專組指揮市刑大、調查局資安站共同偵辦。

北市刑大科偵隊循線查出加工合成及轉發恐嚇性字句的來源，為住在台中的周姓與林姓情侶檔所為，昨日晚間立即南下台中北屯將兩人拘提逮捕，並查扣電腦等相關證物，再帶返北市刑大進行偵訊。

警方調查，周男是在台中地區從事房屋仲介，同齡的林女原為護理師，兩人認識同居十餘年，林女後來離職成為家管。

警方訊問時兩人承認是因對時事不滿才想發洩一下情緒，轉傳到社群平台Threads供他人瀏覽。林女也承認具有恐嚇性字句的「命債，命還」是她所加工填寫。警方目前已初步完成偵訊，經請示檢察官後，將於今日下午2時30分依恐嚇罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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