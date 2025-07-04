被囚男子逃逸拿刀刺人 持空氣槍恫嚇攔查員警被起訴

桃園地檢署以妨害公務、傷害等案件，將毛姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/07/04 12:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市毛姓男子與人有糾紛，被男子「阿砲」等人囚禁在一處民宅，毛男趁看守的人打瞌睡時逃跑，但不慎撞到鐵門被發現，雙方追逐時，阿砲的手下江姓男子被刺傷，讓毛男成功脫逃卻又遇上警方攔查，竟拿槍恫嚇員警，被桃園地檢署依妨害公務、傷害等罪嫌提訴。

檢方調查，47歲毛男5月20日被阿砲率人堵到後，將他帶回民宅囚禁，當天上午10點多，負責看守的人打瞌睡，毛男趁隙拿走自己原來隨身攜帶的空氣槍，看到對方留了把折疊刀，他也順手拿走；毛男逃跑時撞到鐵門，阿砲等人發現，分駕2輛轎車追出，其中江男獨自開1輛車，最先找到毛男，雙方爆發拉扯，毛男拿出折疊刀，刺傷江男的左上腹後奪車逃逸。

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毛男之後卻因開車高速在路上搖晃，引來巡邏員警注意，示意他停車受檢，但他不配合而駕車逃逸，又自覺駕車擺脫不了，決定停車徒步逃逸，警方趕抵盤查他的過程中，他一度拿出空氣槍指著警方，最終就逮；桃檢偵結後，已因毛男涉嫌觸犯妨害公務、傷害等案件，將他提起公訴；至於涉嫌囚禁毛男的阿砲等人涉妨害自由等案件，仍調查中。

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