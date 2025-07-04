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    15歲少女500元按摩被豬哥客嫌不舒服 要求「如果有誠意道歉就打炮」

    15歲少女暑假打工幫人按摩，卻不幸遇到豬哥客人對他伸出狼爪。示意圖。（資料照）

    15歲少女暑假打工幫人按摩，卻不幸遇到豬哥客人對他伸出狼爪。示意圖。（資料照）

    2025/07/04 12:20

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕15歲少女小菁（化名）缺錢花用想自食其力，她在IG發文，以每次按摩500元招攬客人，結果被21歲許姓男子帶去電影院包廂上下其手，小菁落荒而逃報警，許男花錢和解，法官依強制猥褻罪判他徒刑7月，另宣告緩刑2年。

    判決指出，去年7月暑假期間，小菁放假在家想找點事做，於是在個人IG上，發文指自己按摩手法很好，每次只要500元招攬生意；許姓男子滑手機看到貼文，私訊小菁後達成協議，兩人相約在新興區某電影院進行按摩服務。

    同年7月17日上午9點多，許男騎車載著小菁抵達電影院後，兩人選了電影進入包廂，當許男躺在沙發上接受按摩服務時，向小菁反應按得不好讓他很痛，「如果有誠意道歉就打炮」，小菁不同意起身想離開包廂，結果被許男一把抱住，伸出鹹豬手對她上下其手，小菁奮力掙脫逃離後報警。

    高雄地方法院審理時，許男坦承犯行，並趕緊掏錢與小菁和解獲原諒，法官認為，許男為逞一己私慾，違反小菁意願做出猥褻犯行，造成她精神上痛苦，更可能影響身心健康正常發展之虞，實有不該，考量雙方已和解，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判徒刑7月，另宣告緩刑2年，可上訴。

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