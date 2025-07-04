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    豐原五口命案 網友憶「曾跟老闆組隊打生存遊戲」

    王家開設軍用品與生存遊戲店多年。（記者張軒哲攝）

    王家開設軍用品與生存遊戲店多年。（記者張軒哲攝）

    2025/07/04 11:00

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家5口在家中死亡，鄰居得知消息感到訝異。王家在豐原車站前方開設生存遊戲與軍用品社十多年，有網友感嘆，「高中時還有去過這家店，還跟老闆組的槍隊去打生存遊戲。」另外，網友看完王母與議員謝志忠對話紀錄後，直呼怪怪的，「下午那個訊息已經不是他本人使用手機了，是被拿走手機，或是被迫打那段話」、「總覺得此案有點撲朔迷離、另有隱情」。

    謝志忠今日說，6月21日接獲王母涂姓婦人傳訊息求助，王母當晚又傳訊息說處理好了，但6月26日王姓夫妻與大女兒到服務處面談一個多小時，約好隔天法律諮詢，但隔天王母傳訊息指稱取消法律諮詢，強調會度過難關。

    網友看完對話紀錄後，直呼怪怪的，認為王家心生畏懼，應該遭到威脅，「搞不好是被人控制行動！如果事情解決了怎麼可能後面變成命案」。

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    王母與市議員謝志忠對話。（記者張軒哲攝）

    王母與市議員謝志忠對話。（記者張軒哲攝）

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