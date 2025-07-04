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    人妻外遇輔導老師互傳「又想要色色」露骨訊息 夫怒告求償40萬

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    2025/07/04 12:34

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕新竹市一名施姓男子與宋姓妻子結婚16年，育有一對兒女，施男某日在家使用公共電腦時，使用妻子email帳號傳送信件，赫然發現妻子透過交友軟體，與擔任輔導老師的陳姓網友互稱「寶貝」，還會傳送「想你」、「又想要色色」等Line訊息，宋女並傳送多張裸照給陳男，透過雲端相簿，還有2人出遊的親密合照，施男憤而提出民事訴訟，向宋、陳二人求償160萬元，嘉義地方法院一審判決2名被告連帶賠償40萬元，可上訴。

    法院審理時，陳男辯稱2023年5月間，透過交友軟體認識宋姓人妻，2人只是聊天尺度大，平時相約吃飯、跑馬拉松，沒有發生性行為，兩人見面吃飯、彼此談心訴苦，是為在夾縫中求生存，在彼此苦悶日子裡有一個可以抒發之出口，精神上互相鼓勵扶持，沒有要破壞家庭的意思，還自曝服用高血壓藥物，且有性功能障礙，實際上無法與人妻有性行為，2人往來僅文字性愛。

    宋女辯稱與先生從戀愛、結婚分居兩地，只有假日先生會回新竹同居，已沒有夫妻感情，7、8年前先生與她、姊姊開早餐店，今年由她獨自經營早餐店，主張先生藉由傳送資料給廠商時，未經她同意瀏覽她的電子信箱與雲端相簿並下載保存，主張該證據無證據能力。

    判決指出，陳、宋之間的往來信件、訊息、影片、照片等紀錄，時常互相表示「每次我們見面都很開心，當然不是指只有性愛」、「一進旅館就幹到天翻地覆」、「內射看著我的子孫慢慢流出來不知道有多療癒」等語，已超過一般成年男女正常社交互動，甚至有發生性行為事實，嚴重侵害施男、宋女的婚姻狀態。

    判決指出，施男、宋女為夫妻，無證據證明宋女限制施男不得使用她的email，因妨害他人婚姻權益的不法行為，常很隱密，施男取得證據並非限制他人精神或身體自由等侵害人格權的方法，相關證物又涉及施男配偶權是否受侵害，認為施男取得證據方法符合比例原則，審酌三方的職業、經濟能力，判處陳男、宋女應連帶賠償40萬元。

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