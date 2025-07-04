台中日租套房淪毒庫 中警查扣2.4億元毒品偽裝「鐵觀音」

警方發現一部分愷他命毒品，以印有「鐵觀音」的茶葉包裝袋偽裝。（警方提供）

2025/07/04 10:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕日租套房淪為毒品倉庫？台中市警察局刑事警察大隊偵八隊、第二分局偵查隊、立人所、清水分局偵查隊等單位，本月1日「青春專案」首日，至台中市沙鹿區查緝涉嫌持有毒品的王姓男子，於日租套房查獲第三級毒品愷他命，毛重達150公斤，市值約2億4000萬元，部分批毒品還用「鐵觀音」茶葉袋包裝，台中地檢署聲請羈押禁見王男獲准。

警方調查顯示，年僅22歲王男並無幫派背景，但他有詐欺等前科，警方懷疑他是負責保管毒品的「倉管（倉庫管理）員」，承租日租套房當毒品倉庫，報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮偵辦。

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警方於本月1日「青春專案」第一天，持搜索票拘捕王男，於日租套房查獲愷他命150包，重量高達150公斤（每包1公斤）、K盤2組、手機6支、電子磅秤2台、分裝袋1批等證物，市價約達2.4億元。

警方還發現，部分愷他命更是以印有「鐵觀音」字樣的茶葉包裝袋偽裝，企圖藉此躲避查緝，全案依違反毒品危害防制條例，移送中檢聲押禁見王男獲准，檢警進一步釐清毒品來源中。

警方懷疑王男（圖中）是毒品的倉管員，中檢聲押禁見獲准。（警方提供）

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