嫌媽長期偏愛哥......電視異常起爭執 咖啡店老闆弒母判刑15年

案發民宅一樓是咖啡店，二樓是住處，咖啡店主要由許母投資，給兒子許男經營。（警方提供）

2025/07/04 10:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市經營咖啡店的許姓男子，認為母親長期偏愛哥哥，去年（2024年）4月10日深夜，因電視卡頓、遙控器故障等細故，與母親起爭執，他竟拿主廚刀狠刺媽媽胸口，父親奪刀時，許男又持酒甕猛砸父親輕傷，許母胸口的致命刀傷深達7公分，刺傷心臟不治，台中地方法院今天（4日）依殺人罪判處徒刑15年，可上訴。

36歲的許男，與父母同住台中市北屯區的透天厝二樓，一樓是咖啡店，去年4月10日深夜10時許，電視卡頓異常，68歲的許母懷疑兒子踢到網路線，或弄壞遙控器等原因導致異常，雙方起爭執，情緒失控的許男，跑到樓下咖啡店拿刀，再上樓於二樓客廳猛刺母親，致命一刀位於胸部心臟，許母當場死亡，許父勸阻奪刀時受輕傷。

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此案原本預定為國民法官審理，但台中地院之後裁定一般程序審理，許父與熟識母子的客人作證說，許男的哥哥相當優秀，許男常認為母親偏愛哥哥，母子長期有心結，但許男並非不孝，經常泡咖啡給母親品嚐，母子一起討論咖啡店的經營細節；許父還強調，案發當時母子因電視起爭執，許男又說「媽媽比較疼哥哥」，許母回嘴「是又怎麼樣？」許男為此情緒爆發。

許男則說自己經常被母親驅趕，案發當天是星期三，他答應客人，要於星期五把咖啡豆烘好交給客人，母親卻不斷驅趕他，他有責任把工作做好，不解母親為何對他如此。

長期在國外工作的許兄則於上月返台作證說，母親為了弟弟「操碎」了心，被告（弟弟許男）狀況不好，母親陪伴身旁，他（許兄）不用父母操心，被告卻認為父母偏愛哥哥，這都是被告個人的問題。

許母當場喪失生命跡象，救護員與許男之父（右下），雖迅速將許母送醫，仍宣告不治。（警方提供）

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