新店農會賄選案 現任理事長周興旺被起訴

新店地區農會理事長周興旺因涉嫌賄選被起訴。（取自新店農會官網）

2025/07/04 09:39

〔記者王定傳／台北報導〕新店地區農會理事長周興旺為了爭取連任，涉結合想參選會員代表、理事的前新店農會理事長林建長，分別以茶葉禮盒、「勞德老爺」洋酒等禮品，向2名農會會員行賄請託支持，林另以一箱58度第16任總統副總統就職紀念酒行賄高姓會員，要他放棄競選會員代表，台北地檢署今天依違反農會法起訴周、林2人，收賄的3名會員緩起訴，期間均2年，各接受法治教育課程9小時。

檢方認為，周、林2人所為影響農會選舉公正廉潔性，帶頭作出不良示範，敗壞選舉風氣並紊亂社會民主制度運作機制，且說詞反覆，避重就輕，犯後態度不佳，對周求刑8月、林1年。

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檢調調查，周欲角逐連任新店農會第13屆理事長；林建長則想欲參選新店農會第13屆會員代表、理事，並協助有意願參選新店農會第13屆監事的簡男爭取可能當選會員代表者支持。

檢方調查，周先於去年12月6日以價值1200元的茶葉禮盒2盒、市價約2000元的「勞德老爺」洋酒1瓶，向一名會員行賄，林則於9月間以價值1320元的58度第16任總統副總統就職紀念酒2瓶，向另一名會員行賄，以此要求對方支持。

不僅如此，林今年1月還以每瓶約660元58度第16任總統副總統就職紀念酒共一箱，向高姓會員行賄，要他撤回會員代表參選登記，並保證支持高下屆參選會員代表。

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