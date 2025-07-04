跟老婆性生活不協調 碩士男搓鳥給女高中生看

呂姓男子與老婆性生活不協調加上工作壓力大，竟在速食店搓鳥給女高中生看。示意圖。（資料照）

2025/07/04 09:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕呂姓男子在某連鎖速食店二樓看到一名女高中生正在看書，他默默走到女高中生旁邊，拉下褲子開始搓鳥鳥，女高中生嚇得花容失色，在店員協助下報警逮人；吳男落網後坦承犯行，辯稱最近跟老婆性生活不協調和工作壓力大，法官查出他曾犯下4次露鳥犯行，雖有吃藥控制，但效果不佳，因此依妨害風化罪判徒刑3月，得易科罰金，但須入相當處所或以適當方式施以監護2年。

判決指出，去年5月5日晚上6點多，呂姓男子經過新興區某速食店，發現有一位高中女生正獨自坐在二樓靠窗處用餐、看書，他默默走進速食店，爬樓梯到二樓後，站在女高中生旁邊，掏出鳥鳥開始搓動；女高中生聽到身後傳來異音轉頭查看，被呂男搓鳥行徑嚇得花容失色，連忙呼叫店員協助報警。

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高雄地方法院審理時呂男坦承犯行，還說自己從國中時期就時常在四處無人的情況下，邊看女生邊暴露生殖器，後來逐漸發展到研究所時期，只要有遮蔽物就暴露自慰，他一直有吃藥控制，但最近覺得藥效不佳，加上面臨工作及與配偶性生活不滿足等多重壓力才會犯案。

法官發現，呂男從2011年起有4次妨害風化犯行，經檢察官處分緩起訴，或經法院判處罪刑確定，2017年後就沒有刑事紀錄，但也不排除有未經發覺的暴露行為，考量呂男未與女高中生和解，且他也知道露生殖器屬違法行為，卻難以控制暴露症，因此不同意給他緩刑，依成年人故意對少年犯公然猥褻罪判徒刑3月，得易科罰金，但須入相當處所或以適當方式施以監護2年，可上訴。

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