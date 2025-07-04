豐原一家五口遭詐騙害命！「美容師」成全案關鍵人 警方追查

王家家屬在殯儀館與殯葬業者商討後事。（記者張軒哲攝）

2025/07/04 08:55

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家5人疑因遭投資詐騙，2日遭親友破門發現一家人在家中死亡，悲劇引發各界關注。豐原在地市議員謝志忠說，王家長女的同學在豐原開設美容工作室，全家都信任這名美容師，此人涉嫌重大，將線索提供警方追查，警方應該要盡快傳訊；豐原分局偵查隊表示，目前還在調查中，要有具體事證才能傳喚王家長女那位同學。

謝志忠說，王家一開始透過長女的美容師友人，介紹刷信用卡每個月買15萬元黃金，再交給中間人，對方會把信用卡費繳清，再匯款代購費用3000元，王家人拿到代購佣金嚐到甜頭，陷入無底洞，只能定期被帶到指定地點持續刷卡，若是想反悔退出，下個月的刷卡金額就要自己繳款。

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另有200萬元團購詐騙，這名美容師介紹王家買團購，王家開出4張各50萬元支票給對方，但說不出團購物品，什麼東西都沒拿到。直到美容師捲入詐騙，連帶讓王家也被列為警示帳戶，團購主因此口頭告知王家違約，前後加總要償還500萬元，還帶王家夫妻拿台中市一間小公寓去彰化的一家當鋪抵押借款，王家才驚覺受騙上當。

謝志忠說，提供了兩個非常重要的線索，追查王家的帳戶為什麼會被列為警示帳戶，就可以追出幕後最大的嫌疑集團，三個當事者直接提到就是太信任那位美容師同學。但他們只有提到美容工作室在哪一條路上，這條路有3家美容店，也不確定是哪一家。

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謝志忠呼籲警方要儘快傳喚美容師說明。（記者張軒哲攝）

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