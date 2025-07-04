罕見！營造商被控詐500萬不起訴 翻案交付審判被判刑定讞

營造商假藉承包學校工程詐騙，雖經檢方處分不起訴確定，仍被高雄高分院判刑定讞。（記者鮑建信攝）

2025/07/04 09:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕營造商周姓負責人，假藉承包學校工程，涉嫌向歐姓女子詐借500萬元，雖經檢方處分不起訴定讞，但她聲請交付審判翻案成功，高等法院高雄分院改判周徒刑1年10月定讞，並賠償500萬元，相當罕見。

據了解，周男為某營造商實際負責人，於2012年8月中旬，向歐女謊稱承包左營國中800餘萬元工程，但資金短缺，需借款500萬元，待完工後可還款550萬元，並提出「高雄市政府所屬各機關學校工程採購契約」，歐女信以為真，匯款後因周未還款又失去連繫，乃向高雄地檢提告詐欺罪。

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檢方偵查後，採信周男辯稱投資失利，純屬民事借貸糾紛，處分不起訴，並經高檢署高雄分署核准、定案。

歐女不服聲請交付審判，業經高雄地院法官裁定獲准後，周男提起抗告，被高雄高分院駁回，並視為提起公訴。高雄地院開庭審理後，依詐欺罪判處周徒刑1年10月，他不服上訴。

高雄高分院指原審認事用法，並無不妥，判決上訴駁回、定讞。至於附帶民事部分，則判決周要償還500萬元，此部分尚未定讞。

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