為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    罕見！營造商被控詐500萬不起訴 翻案交付審判被判刑定讞

    營造商假藉承包學校工程詐騙，雖經檢方處分不起訴確定，仍被高雄高分院判刑定讞。（記者鮑建信攝）

    營造商假藉承包學校工程詐騙，雖經檢方處分不起訴確定，仍被高雄高分院判刑定讞。（記者鮑建信攝）

    2025/07/04 09:05

    〔記者鮑建信／高雄報導〕營造商周姓負責人，假藉承包學校工程，涉嫌向歐姓女子詐借500萬元，雖經檢方處分不起訴定讞，但她聲請交付審判翻案成功，高等法院高雄分院改判周徒刑1年10月定讞，並賠償500萬元，相當罕見。

    據了解，周男為某營造商實際負責人，於2012年8月中旬，向歐女謊稱承包左營國中800餘萬元工程，但資金短缺，需借款500萬元，待完工後可還款550萬元，並提出「高雄市政府所屬各機關學校工程採購契約」，歐女信以為真，匯款後因周未還款又失去連繫，乃向高雄地檢提告詐欺罪。

    檢方偵查後，採信周男辯稱投資失利，純屬民事借貸糾紛，處分不起訴，並經高檢署高雄分署核准、定案。

    歐女不服聲請交付審判，業經高雄地院法官裁定獲准後，周男提起抗告，被高雄高分院駁回，並視為提起公訴。高雄地院開庭審理後，依詐欺罪判處周徒刑1年10月，他不服上訴。

    高雄高分院指原審認事用法，並無不妥，判決上訴駁回、定讞。至於附帶民事部分，則判決周要償還500萬元，此部分尚未定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播