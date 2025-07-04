工作有摩擦 新竹2司機自製爆裂物炸了公司組長車

新竹兩司機挾怨報復公司組長，自製爆裂物炸他車遭重判。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/04 09:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣某公司陳姓、戴姓司機因工作上與鍾姓組長發生摩擦，竟製造爆裂物放在鍾男車上引爆，將鍾男轎車炸成多處板金凹陷，新竹地院依製造爆裂物重判2人有期徒刑16年。

法官調查，陳男、戴男為竹縣某實業公司司機，2人因不滿與鍾姓組長於工作相處上所生摩擦，心生不滿，去年1月共同商議製作爆裂物，於鍾男住宅前引爆以恫嚇鍾男，透過網路影片教學學習爆裂物製作方式後，即由戴男到蝦皮購物網站購買製作爆裂物所需遙控煙火點火器、電發火頭及遙控器等電子遠距引爆裝置所需裝置，由陳男負責在新竹縣住處內製造爆裂物1枚交給廖男，並以3000元報酬，委託廖男將爆裂物裝在鍾男停放員工停車場內的小客車車尾下方保險桿處。

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去年2月在鍾男住處附近嘗試引爆，因接收器電池異常而失敗。

陳、戴2人心有不甘，去年3月共同商議再製作爆裂物，再委託廖男安裝在鍾男車尾下方保險桿處，去年3月15日晚間陳男成功引爆，致小客車後保險桿、後車門、後方向燈等多處板金凹陷而損壞。

經警方調閱案發現場及沿途監視器影像畫面，認陳、戴及廖3人涉案嫌疑重大而偵破。

法官審酌陳、戴2人無視國家禁令，為細故製造爆裂物，進而持以實施恐嚇犯行，對社會治安深具危險，犯罪情節重大，依製造爆裂物重判陳男、戴男均有期徒刑16年，廖男依非法持有爆裂物罪判6年。

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