控家樂福賣過期海底撈害腸胃炎求償38萬 她舉證不足敗訴

女子控家樂福賣過期海底撈害腸胃炎求償38萬元敗訴。示意圖，非新聞中物品。（記者蔡清華攝）

2025/07/04 08:26

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市林姓女子指控，去年3月至4月間她到知名賣場家樂福，購買「海底撈酸辣什錦冬粉」4盒，食用後出現急性腸胃炎就診，才發現已經過期，對家樂福提告求償38萬元，但法院審理發現，林女所提出的過期料理包照片未開封，也無法舉證購買時已過期，判林女敗訴，可上訴。

原告林女主張，她去年3月15日及4月11日向家樂福賣場各購買2盒「海底撈酸辣什錦冬粉」，食用後出現食物中毒現象，始發現包裝有效日期僅至同年2月17日，提告求償醫療費用85017元、不能工作之損失10萬元、傷害損害賠償金額18萬元，及精神慰撫金64983元，合計43萬元，但僅請求其中38萬元。

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家樂福公司反駁，所販售「海底撈酸辣什錦冬粉」均未逾有效日期，原告所受損害與其無關。

林女舉證提出去年3月18日、4月5日及6月12日曾因急性腸胃炎就醫診所診斷證明書、轉診單、以及消費列表等，經橋頭簡易庭勘驗，發現所提出的過期料理包照片未開封，顯然並非實際食用而導致身體不適之食物。況且，該食品乃國內外知名之火鍋品牌，銷售通路並非只家樂福，所提出之照片充其量僅能證明其「擁有」去年2月17日到期之料理包，無從證明照片中之食品與腸胃炎有關，判林女敗訴，訴訟費4080元也由原告負擔。

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