開車加速衝撞友人 判刑也如「雲霄飛車」

黃男開車加速撞傷友人，被高雄高分院改依重傷害罪，判處緩刑。（記者鮑建信攝）

2025/07/04 09:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東黃姓男子僅因口角爭執，被控開車加速衝撞友人，被地院依殺人未遂罪重判，並經高等法院高雄分院二度改判公訴不受理，不料高分院更2審又逆轉，依重傷害未遂罪，判刑2年並緩刑，有如洗三溫暖。

檢方指出，2021年4月12日下午，被告黃嫌酒後聯絡久未見面同宗黃姓友人，卻因對方語氣不佳而心生不滿，憤而嗆說：「如果敢出來就要撞死你」等語，隨後開車前往麟洛鄉公所找他理論。

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黃嫌抵達後，見黃姓友人和楊姓男子正在路口聊天，竟涉嫌加速衝撞，所幸對方及時發現跳離，逃過一劫，楊則遭撞飛後落地受傷，該車則因撞擊力道過強，車燈、保險桿均掉落，車頭並卡入水泥花圃矮牆中。

屏東地院依殺人未遂罪，判處黃嫌有期徒刑2年8月，他不服上訴，高雄高分院上訴審和更1審，均認為雙方沒有深仇大恨，實無殺人動機，改依傷害罪論處，並因和解撤告，判決公訴不受理。

檢方不服上訴後，經最高法院撤銷發回，高分院更2審又有不同心證，認定觸犯重傷害未遂罪，判處徒刑2年，並審酌兩造和解，宣告緩刑5年，需支付國庫20萬元，尚未定讞。

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