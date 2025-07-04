新竹休學男大生殘忍虐貓！襪子纏嘴、踹到馬路致死

新竹男大生長期殘忍虐貓，拒餵食，襪纏口頸，踹馬路致死，被地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/04 07:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹休學中的張姓男大生，飼養花貓非但不餵食，還長期施暴，甚至用襪子纏繞花貓嘴巴與頸部，從租屋處騎樓踹踢到馬路致死，新竹地院依違反動物保護法判刑3月，併科罰金20萬元。

法官調查，張男明知依動物保護法規定，身為動物飼主，應避免所管領之動物遭受騷擾、虐待或傷害，且不得騷擾、虐待或傷害動物，竟從去年7月間起，在新竹市租屋處飼養花貓、黑貓各1隻，長期施暴花貓、未正常給予花貓進食，並於去年10月6日以襪子纏繞花貓口腔與頸部，將貓從租屋處騎樓踢踹至馬路上，經新竹市動物保護及防疫所接獲民眾通報，循線在租屋處附近尋獲貓隻屍體才查知上情。

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張男到案後坦承與飼養花貓，且為唯一照顧者，惟矢口否認犯行，辯稱是為了要投藥，當天花貓掙扎特別大力，嘴巴打不開，才用襪子把花貓的嘴圍一圈綁住。他說每天都會補充飼料，是有把花貓趕出家門，因為牠抓太大力抓痛他，就把牠趕出家門，沒有把牠踢到馬路上，不知道牠的傷勢是怎麼造成的。

案經台大獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所動物法醫解剖報告，花貓受有新舊不一、型態多樣之小型創傷、口腔組織多處缺損、壓迫與出血、右側肋骨骨折與右肺葉撕裂傷、伴隨左側肩胛肌肉出血與左臉瘀傷等傷勢，因呼吸窘迫死亡，且根據消化道內容物，推測花貓生前已有一段時間未進食，證明花貓受虐之事實。

檢方認為張男所為，係違反動物保護法應提供適當、乾淨且無害之食物、及避免動物遭受騷擾、虐待或傷害及不得虐待或傷害動物等規定，導致動物傷重死亡，而涉犯同法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪嫌而提起公訴。

法官審酌現今社會保護動物意識抬頭，尊重愛護生命，使動物免於受不人道之痛苦待遇乃人類之義務，被告既為飼主，本應善盡照護義務，其未提供妥善之照顧，使本案動物在不當生活環境中遭受傷害及虐待而死亡，所為實有不該；復考量其終能坦承犯行，最後依動物保護法判刑3月，併科罰金20萬元。

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