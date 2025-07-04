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    檢追3年查出真兇！「環保蟑螂」裝工人一審無罪、二審逆轉

    高姓男子被控詐租農地掩埋廢棄物，裝工人自保一審無罪，檢方追查3年，終於在二審翻案成功，判刑2年，全案可上訴。（記者王捷攝）

    高姓男子被控詐租農地掩埋廢棄物，裝工人自保一審無罪，檢方追查3年，終於在二審翻案成功，判刑2年，全案可上訴。（記者王捷攝）

    2025/07/04 06:58

    〔記者王捷／台南報導〕台南一件土地違法堆置廢棄物案件，幕後操盤的高姓男子假裝現場的工人，一審判無罪，台南地檢署上訴，終於找到關鍵證詞，歷時3年多揪出藏鏡人高男，台南高分院二審逆轉判處2年徒刑。

    2022年間，林姓地主出租土地供蘇僑川堆放機具，但幾個月後卻驚覺土地成為非法傾倒場，地表出現大量泡棉、塑膠板、廢木材與廢袋，警方與環保局循線查出蘇僑川，判處1年5月。

    但檢察官發現案情不單純，因為蘇男自稱是受「林建良」與「郭鴻祺」指使，雙方提供身分證與紙條、電話號碼，再付他1萬5000元，由他出面假冒身分與地主簽約，並代為支付首月租金與押金共6萬4000元。這份租約上簽名與指紋均證實是蘇男所留，但他指出真正幕後指使者，就是高男。

    高男辯稱自己僅是受人拜託至現場「做圍籬」的工人，一審逃過判決，但檢方調查發現，他曾以每月18萬元向怪手機具商承租挖土機，並派遣到案發現場，供應機具的王姓證人指出，他驚覺現場作業是在埋垃圾後馬上把怪手拖回。

    法院痛批，高男非首次違反相關環保法規，這次還用人頭手法詐租土地、傾倒廢棄物，造成土地價值受損與潛在環境風險，不僅使地主遭詐，也破壞公共利益與國土保護。全案原一審未深入追查，導致主謀脫身，所幸檢方堅持追查責任，才讓幕後藏鏡人現形，改判高男有罪，依廢棄物清理法第46條第4款，處以有期徒刑2年，全案可上訴。

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