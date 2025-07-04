豐原五口命案詐欺、債務壓力釀悲 台南女子靠「這方式」重啟人生

豐原五口命案發生前，王家曾向中市議員謝志忠求助。（謝志忠提供）

2025/07/04 09:59

〔記者王捷／台南報導〕台中豐原一家五口疑陷投資詐騙，因債務問題輕生，引發社會震撼。台南一位賴姓女子也因貸款又被詐騙80多萬，讓她喘不過氣，所幸有「消費者債務清理條例」協助，台南地方法院准許有條件還款，重啟人生。

若因無法清償債務陷入困境，民眾可依「消費者債務清理條例」向法院聲請，透過分期償還部分債務，法院核准後，由司法事務官協助進行清償計畫，規定要還多少期，只要履行完，剩餘債務可免除，讓債務人有重生機會，避免社會衝突與憾事，因此又稱「更生事件」。

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賴女的判例是在今年3月，她聲請更生，並向法院說明，當初是為友人貸款，對方失聯後債務全數落到自己身上，後續又遭詐騙損失超過80萬元，導致財務全面崩潰。原本法院認為賴女能清償駁回聲請，她抗告後消債法庭審酌賴女3個月的薪水，她在帝寶公司任職，薪資平均是2萬8000多，經營團購每月淨利1000元。

但是，生活費17076元，加上撫養身心障礙子女、與前夫分擔後仍需自付6639元、母親扶養費2000元，每月必要支出約25715元，薪水只剩3080元，明顯無力支付欠款，因此廢棄原裁定，准予啟動更生程序。

另外，警方提醒，若對法律程序不了解，許多民代服務處有免費律師諮詢，切勿上網尋找免費資源，實務上有許多被害人，上網求助又遇到詐團扮演的律師，導致二度受騙，遭非法討債時，也可打110報案。

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