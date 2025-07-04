騎士被開單PO畫面問「這叫未禮讓行人？」警方現勘結局逆轉

投訴騎士指其從行人後方通過，遭到女警攔下開出「未禮讓行人」罰單。（取自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

2025/07/04 09:46

〔記者李容萍／桃園報導〕有騎士在YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段行車記錄器影像，拍攝地點位於桃園市中壢區中北路與中山東路一段路口，說明2日傍晚5點49分許，他與友人騎車行經該路口，打著右轉燈，見斑馬線上有行人欲通過，立即禮讓斑馬線上的行人先通過，不料，在通過斑馬線後，竟遭到前方一名女警攔下，並向他們表示禮讓行人「要留3個斑馬線（枕木）」的距離，並開出「未禮讓行人」罰單。

對此，中壢警分局檢視影像，確認這名騎士當時機車是緩慢前進，並未完全停止，若從前方執勤女警角度，確實有「未禮讓行人」的違規事實，不過，3日晚間前往現勘，確認現場行人穿越線的下半段、因之前鋪路不見了，考量此案確實略有爭議，4日決定主動協助撤銷該張罰單。

請繼續往下閱讀...

據了解，該騎士收下罰單後，在社群平台PO出行車記錄的影像片喊冤「我這叫未禮讓行人？我有左右看兩次確定無行人才過欸」。

網友看到該影片紛紛留言「附上影片申訴吧」、「看不出來哪裡違規耶」「感覺你這個可以去申訴，因為雙向行人都通過完畢，可以從行人後面經過」、「都停下來等了還被開」、「可以從後面過啊，法規有明確寫到行人行進方向」。

投訴騎士指其從行人後方通過，遭到女警攔下開出「未禮讓行人」罰單。（取自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

投訴騎士指其從行人後方通過，遭到女警攔下開出「未禮讓行人」罰單。（取自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

中壢警分局晚間派員現勘，確認現場行人穿越線的下半段、因之前鋪路不見了，考量此案確實略有爭議，決定主動協助撤銷該張罰單。（記者李容萍翻攝）

中壢警分局晚間派員現勘，確認現場行人穿越線的下半段、因之前鋪路不見了，考量此案確實略有爭議，決定主動協助撤銷該張罰單。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法