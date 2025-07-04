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    涉恐嚇京華城案11檢察官 39歲戴姓工程師深夜北檢複訊

    戴姓男子（中）深夜被移送至北檢進行複訊。（記者田裕華攝）

    戴姓男子（中）深夜被移送至北檢進行複訊。（記者田裕華攝）

    2025/07/04 00:15

    〔記者王定傳／台北報導〕社群媒體Threads近日流傳偵辦京華城弊案的台北地檢署11名檢察官照片，並刻意後製上血痕，上面寫有「命債，命還」等恐嚇字句。北檢昨指揮台北市刑大、調查局資安站，先通知蒐集並張貼檢察官照片的臉書「迷因台式民主」粉絲專頁戴姓版主到案，並已在台中找到涉嫌加上「命債，命還」恐嚇性文字的周姓嫌犯與其女友林女。警方昨晚11時40分先將戴男移送北檢複訊，他面對媒體詢問不發一語。

    對這起肉搜、恐嚇司法官事件，司法院、法務部、北檢、檢察官協會、法官協會、女法官協會同聲譴責，檢改團體「劍青檢改」更說這種行為是要威嚇基層檢察官盡量不要接辦特定政治族群的案件，否則下場就是遭威脅恐嚇，試圖製造「寒蟬效應」，手法跟中共國台辦將我國3名檢察官納入「台獨打手」如出一轍。

    據了解，戴4月初就在「迷因台式民主」上傳一張合成圖，將總統賴清德、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、北檢檢察官、北院及高院法官、看守所所長等29人的姓名，及其中23人的照片合成一張圖片，加註：「記住他們的名字與臉，違法責任現在無法追究，不代表歷史不追究」，但起初的圖文中並無血跡及「命債，命還」等字眼。

    警方昨因此先通知在內湖科學園區擔任資訊電腦工程師的39歲戴男到市刑大進行查證，深夜11時許，更在台中找到涉嫌擷取原始圖文加上恐嚇性文字的周男與林女。

    據了解，戴到案後供稱因個人政治因素把照片上傳網路，否認加註恐嚇字眼，是其他網友擷取圖片後再撰文轉發，與他無關；辦案團隊將調查其說法是否屬實，並釐清他與周嫌是否共謀犯案、背後是否有影武者指示以恐嚇司法官干預個案審判。

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