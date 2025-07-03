抓到了!「命債命還」恐嚇京華城案檢察官 涉案情侶檔深夜台中落網

警方說，寫有「命債！命還」等恐嚇文字，疑是被其他網友添加後製後，再散播到其他平台上。（記者劉慶侯翻攝Threads）

2025/07/03 23:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕戴姓男子涉嫌在社群軟體上刊登偵辦京華城弊案的11名檢察官照片，今日下午主動案說明後，另涉嫌利用戴男的照片添加恐嚇性字眼，再轉貼上Threds平台的41歲的周姓、林姓情侶檔，今晚11時左右在台中市北屯區落網，目前警方正在搜索他租住處，蒐證中。

有民眾昨在社群軟體刊登偵辦京華城弊案的11名檢察官照片，照片並刻意留下血痕，寫著「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等恐嚇、仇恨性圖文。台北市刑警大隊今下午傳喚張貼照片的39歲戴姓版主到案，但他否認有撰發任何恐嚇威脅性字眼，僅僅是張貼檢察官照片，警方另追查涉填寫恐嚇性文字的嫌犯，晚間在台中北屯逮到涉案的情侶檔。

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警方表示，戴姓電腦資訊工程師，製作京華城案檢察官11人團隊合成照，曝光姓名及照片等個資；家住台中的網友周姓、林姓情侶檔，則截圖加工打上文字，再合成潑灑血跡，搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」標語，轉傳到社群平台Threds瘋傳。

法務部指示警方保護檢察官安全，並責由北檢檢肅黑金專組指揮市刑大、調查局資安站共同偵辦。

台北地方法院1日開庭審理京華城案，原定勘驗台北市前副市長彭振聲偵訊光碟，結果開庭前彭妻在高雄墜樓身亡，彭得知訊息當庭大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」；結果昨網路上便出現刊載承辦京華城案檢察官姓名、照片，並合成潑灑血跡，搭配「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等字句，法務部3日凌晨發新聞稿嚴正譴責。

北市刑警大隊科偵隊根據線索研判，發出貼圖的嫌犯應是在國內，立即透過臉書 META要求提供相關資料，循線鎖定在網路平台自稱「迷因台式民主版主」的戴姓男子，要求他主動到案說明。

今日下午3時，擔任資訊電腦工程師的戴男主動到案說明，他供稱是個人政治因素才貼圖上傳網路，但他否認有撰發任何恐嚇威脅性字眼，僅僅是張貼檢察官照片，是遭其他網友擷取圖片後再撰文轉發，與他本人無關。

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