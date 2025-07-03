性侵心智缺陷女百次 歹徒辯：她有大學畢業ㄟ

陳男性侵智能障礙女子百次，得知構成加重強制性交，辯稱她能在加油站上班、大學還如期畢業，不算心智障礙，法官不採信，依加重強制性交罪判刑9年。（記者王捷攝）

2025/07/03 23:46

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子以神明、信仰欺騙患有輕度智能障礙A女，性侵達百次，構成對心智缺陷者的加重強制性交罪，得知犯下7年以上重罪，男子卻辯稱對方能在加油站上班結帳，而且還有大學畢業、成績優異，否認A女有智力問題，但是台南地院法官不採信，最後判處9年徒刑。

陳姓男子與被害人為鄰居，明知A女有身心障礙證明，且語言理解、推理與社交能力明顯低落，卻長期以宗教為由誘騙性交，行為遍布住家、倉庫與汽車旅館，共發生百次。雖然他承認行為屬實，卻在法院審理時辯稱女子表現「和一般人差不多」。

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陳男在庭上辯稱，雖知女子持有身心障礙手冊，但她外觀看起來正常，說話僅是偶爾無厘頭，工作上也能勝任加油站的結帳業務，還能準時上下班，顯示有自主判斷能力，律師也指出，A女大學成績優異，而且也在正常的時間畢業，認為對方不具心智缺陷，陳男自稱頂多構成一般強制性交罪，應從輕量刑，不該適用加重處罰條款。

法官不採陳男辯詞，指出判斷是否屬心智缺陷，在於實際智能狀況與判斷能力，非僅憑外表或就業情形。鑑定顯示女子整體智力為69，語言理解、推理與記憶力皆極低，日常生活極度依賴宗教，思考難脫教義框架，易受誤導。陳男明知A女是弱勢，仍長期操弄，才構成加重強制性交。

雖然陳男最終認罪也調解完畢，南院也納入量刑考量，但傷害程度重大，仍不符刑法第59條減刑規定，也沒有緩刑條件，應執行9年徒刑，全案可上訴。

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