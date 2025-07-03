油罐車翻覆柴油灑滿地 台61線大城鄉段雙向封閉中

警方出動吊車清理現場，至深夜現場仍雙向封閉。（民眾提供）

2025/07/03 22:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台61線彰化縣大城鄉段今晚6時30分發生油罐車失控翻覆意外，滿載柴油的油罐車，追撞前方故障停靠外側車道的小貨車，失控翻覆再越過中央分隔島，現場猶如「切甘蔗」，柴油灑滿路面，車禍現場至深夜近11點仍南北雙向封閉，車輛可改走台17線，肇事原因警方調查中。

肇禍的油罐車司機是59歲林男，他3日晚間駕駛油罐車沿台61線北上行駛，行經事發現場時，疑似沒注意到前方路肩停一部故障的小貨車，林男煞車不及，整台油罐車翻覆，往前衝撞，車頭越過中央分隔島才停下來。

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原本因故障停等的小貨車司機姚男，命大逃過一劫，他向警方說，意外發生時，他人已出車外，停在路肩，當場見到油罐車衝撞過來，整個嚇傻，如果他還在車內，恐已沒命。

肇禍的油罐車滿載柴油，翻覆後部分柴油外溢，現場彌漫柴油味，警方指出，為確保現場安全與油品洩漏風險，警方立刻於大城交流道封閉台61線南下車道及北上車道，並報請大型拖吊車到場處理事故車輛，由於柴油灑路面，現場仍需進一步處理，警方預計現場要晚間11點過後才可能處理完畢，但來往的車輛仍可走台17線平面道路。

油罐車翻覆，車頭越過中央分隔島才停下。（民眾提供）

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