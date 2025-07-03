出獄第9天又犯案 女慣竊偷遍三井OUTLET名牌店

才剛出獄9天，38歲昂姓女慣竊再闖台南三井OUTLET，接連偷走7家名牌店11件商品，價值逾1萬3千元，法院依累犯判刑8月，仍可易科罰金。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/03 22:39

〔記者王捷／台南報導〕昂姓女慣竊出獄不到10天又犯案，她花兩天在台南三井OUTLET連偷7家名牌店鋪的11件商品，總價值13591元，其中7件未歸還。法院認定她對刑罰無感，依累犯規定判處有期徒刑8月，仍可易科罰金。

昂女今年1月間搭接駁車前往三井OUTLET後，先在台南市一間彩券行偷走1000元的刮刮樂，隔幾天再度出手，目標是來自大阪、以簡約剪裁與中性色調受到都市女性青睞的日系藝文風格品牌URBAN RESEARCH，她偷走一件價值1990元的棕色長袖針織上衣；接著走進美國老牌休閒服飾品牌A&F，再摸走一件1390元的咖啡色短袖上衣。

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由美國女企業家瑪西亞．基爾戈爾在英國創立的FitFlop，以足弓支撐技術聞名，主打機能舒適的鞋履設計，昂女潛入專櫃，偷走一雙價值3650元的黑色厚底拖鞋；再走上二樓，鎖定國人俗稱「袋鼠」的KANGOL，這個英國品牌二戰期間曾為英軍製作貝雷帽而聲名大噪，後以軍工背景結合街頭時尚見長，她偷走一只價值1512元的尼龍手提包。

最後昂女進入三樓的FUNBOX與LEGO門市，在玩具區再下手，偷走一組佩佩豬公仔與一台麵包超人迷你收銀機，總值719元。

法院調查發現，昂女去年就因多起竊盜被判刑10月，當時已合併執行並繳罰金完畢，卻在短期內再度作案。這次她又犯下7件竊盜罪，每罪各判3月徒刑，合併執行8月，未歸還的商品將依法追徵價額，全案仍可上訴。

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