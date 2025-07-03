再接再厲！7/3 威力彩、今彩539頭獎雙雙摃龜

3日開獎的第114000161期今彩539頭獎、第114000153期威力彩頭獎摃龜。（本報合成）

2025/07/03 22:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3日）開獎的第114000161期今彩539頭獎、第114000153期威力彩頭彩雙雙摃龜。

第114000053期威力彩中獎號碼為「第一區：11、14、20、27、30、38。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共191注中獎，每注可得4000元；陸獎共1342注中獎，每注可得800元；柒獎共2363注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3528注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7673注中獎，每注可得100元；普獎共3萬780注中獎，每注可得100元。

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第114000161期今彩539中獎號碼為「10、21、22、26、27」。頭獎摃龜；貳獎共153注中獎，每注可得2萬元；參獎共5736注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6732注中獎，每注可得50元。

第114000161期39樂合彩中獎號碼為「10、21、22、26、27」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共146注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬335注中獎，每注可得1500元。

第114000161期3星彩中獎號碼為「880」。壹獎共69注中獎，每注可得5000元。

第114000161期4星彩中獎號碼為「8564」。壹獎共1注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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