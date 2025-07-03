疑為追討600元刺死毒友 涉案彰化男子羈押

李男被刺後，跑到彰化醫院急診室前求救，地上留有血跡。（民眾提供）

2025/07/03 20:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣50歲蔣男在彰化醫院後方稻田，疑為追討600元，跟毒友李男發生衝突，蔣男持刀刺死對方。檢方今天依殺人罪向法院聲請羈押禁見，法院認為蔣男有逃亡之虞，但沒有勾串證人可能，裁定羈押2月，未禁見。

該案發生在昨天上午7點，做完美沙冬治療的蔣男為了600元，跟李男在院內發生衝突，旁人前來勸阻，2人又到醫院後方的稻田談判，談判破裂，衝突加劇，蔣男從包包內拿出野外求生刀，一刀刺死李男後，打電話給警方，當場被捕，全案依殺人罪偵辦。李男經搶救30分，仍因頸動脈被刺穿宣告不治。

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蔣男接受偵訊供稱，李男先出拳打他，衝突才加劇，他因自衛才從包包拿出刀子，也否認預謀行凶。

法官認為，該案李男已死亡，現場是否如蔣所述，另有監視器畫面、李身上的刀傷照片、扣案刀子佐證，足認蔣犯罪嫌疑重大。惟蔣供述避重就輕，有所保留，涉犯殺人犯嫌為10年以上有期徒刑之重罪，重罪伴隨逃亡可能性本身就很高，而有相當理由認蔣有逃亡之虞，有刑事訴訟法第101條第1項第3款之羈押事由，且有羈押之必要，故自即日起予以羈押2月。

法官指出，檢察官雖認為蔣有勾串證人的可能，但從監視器來看，犯罪過程中應該只有蔣跟被害人2人知曉，故應無證人足以作證整個犯罪的行凶過程，且本件蔣確實是撥打電話自首，故蔣無勾串證人的情事存在，檢察官聲請禁止接見通信為無理由，此部分予以駁回。

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